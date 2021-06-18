Состоится ли фестиваль «Зеленый» в Красноярске 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске 2021 отменен. По крайней мере, летом текущего года его не будет точно, сообщают организаторы. Главный летний пикник Красноярска от медиагруппы «Прима» должен был пройти на грядущих выходных – 19 и 20 июня, тем более что погода позволяла. Но планы разрушил коронавирус и введение новых ограничений.
- Массовые события по-прежнему невозможны в связи с эпидемиологической обстановкой в крае и существующими рекомендациями Роспотребнадзора. Мы не готовы подвергать даже потенциальному риску наших гостей, - сообщают организаторы.
При этом в феврале текущего года сообщалось, что фестиваль «Зеленый» в Красноярске 2021 все-таки состоится. И даже публиковалась программа мероприятий.
Программа мероприятий Фестиваля «Зеленый» 2021. Что мы потеряли?
Фото: Мария ЛЕНЦ
Последний в истории фестиваля «Залп красок»
Идеолог фестиваля Илья Сураев рассказывал, что планировались следующие мероприятия:
- отдельная сцена с конкурсом креативных футболок;
- музей, объединяющий все музеи города;
- зелёный автосалон;
- бассейн из соломы и школу шахмат на основе сериала «Ход королевой»;
- дискуссионное ток-шоу;
- минуты-тишины, когда на всех сценах одновременно будет отключаться звук.
«Что дальше? Мы не знаем»
Фото: Мария ЛЕНЦ
На поляне планировалось построить огромные арт-объекты, фудкорты и последний в истории «Зеленого» «Залп красок»!
Отменять «Залп красок» решили ради того, чтобы придумать что-то новое:
- Мы решили так: если мы официально не объявим, что это последний «Залп красок», то у нас самих не будет стимула в 2022 году придумать что-то радикально новое. Так и будем на старой фишке выезжать из года в год, - говорил директор фестиваля Николай Васильев.
Так или иначе, в 2021 году «Залпу красок» стать не суждено. Как и фестивалю в целом. Красноярцы с горестью отреагировали на эту новость, так как за все годы это мероприятия стало для Красноярска уже традиционным.
Что будет дальше – неизвестно. Пройдет ли фестиваль в 2021 году – осенью, например – неясно. Так что организаторам остается лишь констатировать неизвестность:
- Что дальше? Мы не знаем. Как не знают и организаторы десятков других массовых событий
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