В Красноярске не будут перекрывать проспект Мира на выходных для пешеходов

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В Красноярске временно приостановлен проект «В Центре Мира». Проспект перестанет быть пешеходным по выходным в течение 30 дней. Об этом сообщил мэр города Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте.

Глава Красноярска принял решение «поставить на паузу» перекрытие проспекта Мира по выходным из-за резко меняющейся обстановки с заболевшими коронавирусом. Также руководитель краевой столицы отметил, что будут пересмотрены мероприятия, подготовленные ко Дню города.

- Сегодня же получил рекомендации от Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий. Поэтому все форматы, которые мы с душой готовили ко Дню города, будут пересмотрены. Какие-то перенесём на более поздние даты. Какие-то, к сожалению, придётся отменить совсем. В ближайшие дни примем решение по каждому проекту, - отметил Сергей Еремин.

Напомним, что проект «В Центре Мира» был запущен 4 июня. Впервые проспект стал пешеходным на все выходные. В планах у создателей было перекрывать улицу с вечера пятницы до вечера воскресения все предстоящее лето.