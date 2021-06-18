На грядущих выходных в Красноярске потеплеет до +26 градусов и стихнет ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в субботу в Красноярске воздух прогреется до +24 градусов. Утром пройдет небольшой дождь, после чего выглянет солнце. В общем и целом же синоптики обещают переменную облачность. Приятно, что сильного ветра не ожидается. Порывы будут едва достигать 1 метра в секунду. Ночью же и вовсе обещают штиль.

Ночь, кстати, обещает быть теплой. Температура – около +13 градусов. Будет облачно, но без осадков. Атмосферное давление в течение дня – 725-727 мм рт.ст.

В воскресенье будет еще теплее! Синоптики обещают дневную температуру – до +26 градусов. День ожидается облачным, но без привычных дождей. Ветер же практически не будет ощущаться. Максимальные порывы – до 1 метра в секунду.

Ночью похолодает до +13 градусов. Ожидается полный штиль, облачность и без осадков. Атмосферное давление в течение дня – 728 мм рт.ст.

Портал GISMETEO передает, что в субботу, 19 июня, в Красноярске днем ожидается до +22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и грозу. Ночью похолодает до +15 градусов, но будет сухо, хоть и пасмурно. Атмосферное давление – около 737 мм рт.ст.

В воскресенье же потеплеет до +24 градусов. Утром возможны осадки. Сила ветра же – максимум 5 метров в секунду, но в целом порывы сильно беспокоить не будут.

Ночью ожидается похолодание до +15 градусов. Ни ветра, ни осадков не будет, однако небо будет затянуто облаками. Атмосферное давление в течение дня – 736-737 мм рт.ст.