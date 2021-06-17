Мимиметр зашкаливает: красноярская белая медведица Урсула порезвилась с любимой игрушкой

Фото: Роев Ручей

В красноярском «Роевом ручье» показали забавы самой знаменитой медведицы Красноярска - Урсуле. Зоологи постоянно предлагают ей самые разнообразные игрушки. И полярная хищница отвечает благодарность. Медведицу могут заинтересовать даже самые простые предметы.

фото: Роев ручей

Самой же любимой игрушкой Урсулы является набитый соломой мешок. Этот предмет полюбился медведице давно. К Новому 2020 году хищнице впервые публично вручили этот подарок. Игрушка настолько приглянулось Урсуле, что с тех пор своим вкусам в проведении досуга она не изменяла.

Вот и сейчас самый опасный питомец «Роева ручья» на глазах десятков посетителей весело резвилась с мешком. В зоопарке объяснили, чем такой непритязательный предмет приглянулся медведице. Все дело в том, что мягкий, шуршит, пахнет и может плавать… правда недолго.

Чтобы Урсуле было приятно предаваться играм, ей одновременно устроили водные процедуры. Итог игры оказался предсказуем – долго мешок не продержался. Зато принес кучу положительных эмоций хищнице, а она, в свою очередь, посетителям и работникам парка флоры и фауны.

Напомним, что Урсула живет в красноярском «Роевом ручье» уже 2 года. Летом 2020 года истощенную и слабую медведицу заметили на окраинах Норильска. Несколько дней она бродила по свалкам и в отчаянии искала хоть какую-то еду. За судьбой хищницы следила вся страна…

В итоге медведицу поймали и перевезли в Красноярск. Здесь у Урсулы дела пошли на лад. Она быстро поправилась, подросла и сейчас выглядит вполне довольной жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Живи счастливо, Умка! В Норильске спасли истощенную белую медведицу и готовят к перевозке в «Роев ручей»

Подходить к ней никто не решался. В четверг, 20 июня, стало известно: медведицу изловили и повезут в Красноярск. (подробнее)

В красноярском зоопарке рассказали, как спасали белую медведицу Урсулу

Исполнилось два года, как была спасена и привезена в парк «Роев ручей» белая медведица Урсула, ставшая настоящей звездой парка и всеобщей любимицей. (подробнее)

Обняла лапами и не отпускала. Новогодний подарок получила медведица из красноярского зоопарка

В красноярском зоопарке уже начали раздавать подарки питомцам, в первую очередь, тем, кто с Крайнего Севера - белым медведям да северным оленям. (подробнее)