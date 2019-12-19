Обняла лапами и не отпускала. Новогодний подарок получила медведица из красноярского зоопарка

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-19T08:08:32+03:00

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До Нового года еще почти две недели. А в красноярском зоопарке уже начали раздавать подарки питомцам, в первую очередь, тем, кто с Крайнего Севера - белым медведям да северным оленям.

Пришла очередь и Урсулы. Презент для нее привез лично Дед Мороз. Это был красный мяч и большой завязанный мешок – с загадочным содержимым. Первый внимание медведицы привлек именно он. Обхватила лапами – не отпускала, мяла, утыкалась носом, барахталась с мешком в снегу. Как ребенок!

- В мешок мы положили ароматное сено, - раскрыла секрет представитель «Роева ручья» Светлана Чипура. – Запах травы, шуршание и легкость вызвали у мишки большой интерес и желание поиграть.

Медведица Урсула и новогодний подарок . Видео: Роев ручей.

Напомним, в красноярский зоопарк Урсула попала из Диксона. Медвежонок, оставшийся без матери, вышел к людям и больше месяца бродил по улицам поселка. Полицейские пытались отогнать его, но бесполезно. Пришлось обратиться за помощью в «Роев ручей». Зоологи прилетели в Диксон и поймали маленького хищника в клетку-ловушку. Оказалось, это девочка. Сейчас она живет в зоопарке. Спасенному животному дали имя Урсула, это самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы.

ИСТОЧНИК KP.RU