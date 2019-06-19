«Главное, чтобы не отказало сердечко»: Запашный рассказал о спасении истощенной белой медведицы, вышедшей к людям

Совсем выбился из сил. Еле волочил ноги, даже еле моргал. Несколько шагов, и падает на землю. Передохнул и потащился в сторону мусорки… На днях фотограф Ирина Яринская, а вместе с ней и половина Норильска Красноярского края стали очевидцами необычного явления.

Еле волочил ноги, даже еле моргал. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ, Заполярная правда.

Прямо в город забрел белый медведь. Истощенное животное перешло дорогу, запруженную машинами, и медленно двинулось по улицам. На глазах у изумленных норильчан. Пусть их город – один из самых северных в мире, да и на гербе изображен как раз белый медведь. Но до Карского моря, на берегах которого водятся такие хищники (кстати, тоже самые крупные на земле) очень далеко. По разным подсчетам, мишка преодолел от пятиста до полутора тысяч километров. Прошагал весь Таймыр, и его не заметил ни один охотник!

- Какая- то мистика, - разводит руками местный охотник Семен Бобров. – Поразительно, как ни его, ни его следы никто не увидел. Видно, шел долго - сильно истощен. В тундре ему сейчас пищи нет никакой. Шерсть при этом удивительно гладкая и белая, хотя у медведей сейчас должна быть с желтизной.

zapashny.ru Запашный о белом медведе, который пришел за помощью к людям в Норильске

Несколько шагов, и опускается на землю. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ, Заполярная правда.

По Норильску мишка скитался несколько суток. Скорее всего, выйти к людям его вынудила бескормица. Меняется климат, тают снега, и медведю может не хватать пищи. Вот и потянулся поближе к человеку.

Как только стало известно о появлении хищника (а белый медведь очень опасен), на место выдвинулись спасатели, полицейские, инспекторы охотнадзора. Первое время ограничились наблюдением. Ждали решения из столичного Росприроднадзора, как поступить? А пока мишка рыскал по мусорке в поисках хоть чего-то съедобного.

Передохнул и потащился в сторону мусорки. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ, Заполярная правда.

Когда в соцсетях выложили его фото с объедками, люди возмутились: животное «доходит» от голода, и со спасением никто не торопится! Тогда на свалку потянулись люди с мешками еды. Кто-то издалека делал селфи с медведем. Обессилевший, тот даже не подходил.

Как он сумел пройти почти тысячу километров? Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ, Заполярная правда.

А в среду, 19 июня, выяснилось: спасоперация началась. Об этом сообщил в своем инстаграме известный дрессировщик Эдгард Запашный. Узнав историю медведя, он не мог остаться в стороне.

- На протяжении нескольких дней мы следим за судьбой белого медведя, который вышел к людям в городе Норильске. Получил много просьб с тем, чтобы вмешаться в судьбу этого медведя, - рассказал Эдгард Запашный. - Я только что разговаривал с одним из руководителей Норильска.

Узнав историю медведя, Эдгард Запашный не смог не вмешаться.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Меня заверили, что ситуация полностью под контролем. В Норильск уже прибыли специалисты из красноярского зоопарка «Роев ручей». Это очень хороший зоопарк, в свое время мы с братом передавали туда нашего тигра, и он очень долго там жил. Специалисты прибыли, чтобы поймать медведя, усыпить его и перевезти в красноярский «Роев ручей».

Потому что медведь находится в достаточно тяжелом состоянии, это девочка, ей полтора-два года, она истощена. Возвращать в природу опасно для ее здоровья, никакие дополнительные финансы не нужны. Компания «Роснефть» полностью взяла все затраты на себя. Спасибо за это ее руководителю, господину Сечину. И я надеюсь, что все будет у медведицы хорошо, что она в Красноярске обзаведется семьей, станет мамой, заведет потомство.

А вся ситуация лишний раз показывает: природа сурова, не так все радужно. Медведь пришел не от хорошей жизни к людям, преодолев больше тысячи километров. Но сейчас с ним должно быть все хорошо. Главное, чтобы процесс усыпления прошел удачно. Медведь весит примерно 200 килограммов, трудно определить на вид точный вес. Поэтому специалисты будут дистанционно вводит наркоз дозами, чтобы медведь уснул постепенно, и у него ни в коем не отказало сердечко. Серьезная операция, но медведем занимаются серьезные специалисты.

А мы держим кулаки. Живи, Умка!

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Бывалые охотники в заполярном Норильске сейчас задаются только одним вопросом - как белый медведь мог пройти через весь Таймыр на юг никем не замеченным? Полторы тысячи километров, где его мог заметить не один охотник, - они регулярно осматривают территорию. Но косолапый, словно заправский шпион, не оставил ни следа. Накануне его увидели неподалеку от Талнаха (район Норильска). Совершенно не обращая внимания на людей, в 7 километрах от дороги, мишка увлеченно трепал выброшенную кем-то шкуру. По всему видно – голоден (Подробности).