В красноярском зоопарке рассказали, как спасали белую медведицу Урсулу

Урсула сейчас Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Исполнилось два года, как была спасена и привезена в парк «Роев ручей» белая медведица Урсула, ставшая настоящей звездой парка и всеобщей любимицей.

Как проходила спасательная операция?

Такой малышкой ее привезли Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В конце сентября 2018 года поселковая администрация Диксона (самое северное поселение Красноярского края) обратилась в региональное Управление Росприроднадзора и к руководству Парка «Роев ручей» с просьбой о содействии. В поселке был замечен молодой белый медведь. Его пытались отпугнуть, но медвежонок вновь и вновь возвращался. Он искал еду на свалках, бывало, и ночевал под домами (в поселке Диксон почти все дома построены на сваях, вечная мерзлота).

Урсулу спасли и привезли в зоопарк Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Так больше не могло продолжаться. Было понятно, что малыш в опасности.

- Самка белого медведя – очень заботливая мать, - рассказали в Парке «Роев ручей». - Она опекает медвежат первые два года, обучая премудростям жизни: как добыть пропитание, как избежать опасности, что делать в пургу. Они уже не лягут в берлогу, а будут круглый год бродить по просторам Арктики. Только на третьем году жизни, весной, медвежата покидают мать и начинают самостоятельную жизнь. Такие молодые животные ростом уже почти с маму, но жизненного опыта еще мало. Как и человеческим подросткам, им свойственно неосторожное поведение. Поэтому даже медведи-подростки 3-5 лет от роду часто попадают в неприятности, приходят в поселки и попадают в «криминальные хроники».

Сейчас у медведицы все хорошо Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Если годовалый медвежонок, еще не обученный азам выживания, остается сиротой, то шансы на выживание у него крайне малы. Именно такой медвежонок и прибился к поселку.

1 октября 2018 года в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования были направлены документы о согласовании процедуры изъятия его из естественной среды обитания.

Урсула любит играть Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

13 октября мишутка был отловлен и под наблюдением опытного ветеринарного врача и зоолога вылетел «на материк» к новому месту проживания. Оказалось, что это девочка. Назвали ее Урсула.

После операции по спасению медвежонка АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы» и Парк «Роев ручей» приняли решение о необходимости создания на Диксоне пункта по спасению медвежат. Его оснастили специальными боксами для отлова и передержки малышей, запасом продовольствия и необходимыми медикаментами.

Вот какая большая стала Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что у специалистов Парка «Роев ручей» уже большой опыт по спасению и содержанию белых медведей. В 2006 году с острова Врангеля спасен и успешно освоился белый медвежонок Феликс. Спустя четыре года, с полуострова Таймыр были привезены два медвежонка – самочки Аврора и Виктория. В июле прошлого года, спустя год после приезда Урсулы, при схожих обстоятельствах, из заполярного Норильска приехала еще одна белая медведица – Марфа.

Красавица Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В «Роевом ручье» не перестают благодарить всех, кто принимал активное участие в спасении медведей. Большую роль сыграла поддержка ПАО «НК «Роснефти», Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы» и депутата Государственной думы Петра Пимашкова.

СПРАВКА КП

Белые медведи - единственные крупные хищники на Земле, которые до сих пор живут на своей исконной территории. Они занесены в Российскую и региональные Красные книги. Из-за неконтролируемого промысла к середине прошлого столетия численность белого медведя в ряде районов Арктики резко сократилась.

В 1956 году СССР стала первой страной, запретившей охоту на белого медведя. В 1973 году подобные меры ввела Норвегия.

Большую роль в сохранении белых медведей сыграло «Соглашение о сохранении белых медведей», которое подписали в 1973 году представители пяти арктических стран - Канады, Норвегии, США, СССР и Дании.