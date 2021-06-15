Мать героически отбила своего козлёнка у гигантского орлана в Саяно-Шушенском заповеднике

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В Красноярском крае «Саяно-Шушенский» заповедник опубликовал уникальные видеокадры охоты орлана на малышей горных козлов. Как рассказывают сотрудники природного парка, маленькие козерожки любимая и лёгкая добыча для хищной птицы, исходя из многолетних научных наблюдений, до годовалого возраста доживает не более четверти новорожденных козлят.

Самки сибирского горного козла паслись с малышами недалеко от водоема, когда почувствовали опасность для своего потомства. Внезапно появившийся орлан попытался схватить одного из козлят, но попытка оказалась провальной.

Хищник не достал козленка, в момент нападения поднырнувшего под маму, а та, в свою очередь, в прыжке прикрыла детеныша и не дала птице похитить малыша. Орлан продолжал кружить возле группы сибирских горных козлов, но больше удачного момента для нападения найти не смог. К счастью, все козлята остались целы.

Несмотря на небольшое количество козерожек, доживающих до годовалого возраста, сибирский горный козел — обычный вид для Саяно-Шушенского заповедника. Весной, с апреля по май, у самок сибирского горного козла появляется потомство – по одному или по два козленка.

В этот период самочки вместе с молодняком держатся вместе, образуя группы. Они старательно прячут малышей, используя для укрытия заросли рододендрона и караганы, в которых прокладываются лабиринты ходов.

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