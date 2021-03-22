В Красноярском крае возле поселка вахтовиков проснулся медведь-шатун Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Северо-Енисейском районе возле вахтового поселка Еруда проснулся медведь. Его видели в районе Енашиминского водозабора в ночь с 20 на 21 марта. А спустя сутки следы выдели уже в районе одного из карьеров. Вахтовики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: их предупредили о медведе и попросили быть осторожными при работе на свежем воздухе.

Почему проснулся шатун, неизвестно. Возможно, браконьеры подняли. Или у него сбились биологические часы. Факт остается фактом: он проснулся и он очень опасен. Поскольку сейчас дикое животное будет искать себе пропитание. А снега очень много, черемша появится только в мае. Ну, разве что поймает косулю или другого зверя.

Водозабор находится достаточно далеко от рабочего поселка. Но медведь – животное непредсказуемое и умное, он может зайти куда угодно в поисках еды. Весной, говорят, медведей видели возле местной пекарни – их привлекает запах хлеба. Раньше, когда здесь был обычный поселок и жили семьи, при появлении шатуна детей в школу даже на 500 метров пешком не пускали, в лес шли охотники и отстреливали его.

Добавим, что случаев нападения медведей на людей за последние пару десятков лет здесь не припомнят.