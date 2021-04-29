Белый медведь из Якутии, незаметно подкравшись к рыбаку, оставил его без удочки и блесен

Скриншот с видео

В Якутии произошло довольно необычное ограбление на реке Хандыга. Белый медведь умудрился незаметно подойти к рыбаку и оставить его без части снастей. Видео, снятое местным жителем, быстро получило распространение в соцсетях.

Как рассказывает рыбак, он спокойненько себе сидел и следил за клёвом, наслаждаясь отдыхом. В этот момент к нему бесшумно подкрался белый медведь. Житель Якутии сначала не заметил белую пушистую морду, желающую поживиться свежей рыбой. Но когда рыбак всё же обнаружил полярное животное возле себя, то бросился бежать, оставив часть снастей на реке. Мужчина остановился возле свой машины, на довольно безопасном расстоянии от медведя, и стал снимать происходящее на видео.

В это время белый мишка по-хозяйски залез в ящик с блеснами и удочками, но рыбы там не нашел. Владелец снастей стал ждать, когда он сможет забрать свои рыбацкие принадлежности, но северный зверь ему этого сделать не давал. При малейшей попытке подойти к удочкам и блеснам, он проявлял агрессию.

- Не трогай мои удочки, - кричал рыбак медведю, когда тот в очередной раз засовывал морду в ящик со снастями, - он уже одну зацепил удочку, с ней ушел и вот вновь вернулся.

Через некоторое время мишка всё же ушел от жителя Якутии, прихватив с собой его «лучшие и дорогущие блесна».

Эту ситуацию прокомментировали специалисты из министерства экологии Якутии. Сотрудники ведомства сообщают, что министр Сахамин Афанасьев дал поручение Томпонской инспекции государственного экологического надзора найти и отловить краснокнижное животное. Дальнейшая его судьба будет решена после переговоров с федеральным Росприроднадзором и Советом зоопарков России.

Также о возможной встрече с белым медведем оперативно были оповещены жители близлежащих поселений,. Госинспекторы уже отправились на поиски полярного хищника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае полицейский прогнал белого медведя из посёлка

На севере Красноярского края, в посёлке Диксон местные жители увидели белого медведя, разгуливающего недалеко от детской площадки. Самостоятельно прогнать полярного зверя они не решились, поэтому обратились к участковому. Как сообщают «Комсомольской правде» в МВД Медиа, майор полиции взял охотничье ружье и отправился «разбираться» с медведем. (Подробности)

В Красноярском крае возле поселка вахтовиков проснулся медведь-шатун

В Северо-Енисейском районе возле вахтового поселка Еруда проснулся медведь. Его видели в районе Енашиминского водозабора в ночь с 20 на 21 марта. А спустя сутки следы выдели уже в районе одного из карьеров. Вахтовики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: их предупредили о медведе и попросили быть осторожными при работе на свежем воздухе. (подробности)

Якутский рыбак решил позаимствовать шкуру у мертвого белого медведя, а получил уголовное дело

В Якутии уголовное дело завели на местного рыбака. Мужчина якобы нашел тушу убитого белого медведя и решил снять с него шкуру. Но у полицейских есть доля сомнения на этот счет, ведь мех особо ценного животного стоит дорого, а подозреваемый мог и застрелить мишку ради наживы. (подробности)