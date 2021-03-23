В Красноярском крае полицейский прогнал белого медведя из посёлка

Скриншот: МВД Медиа

На севере Красноярского края, в посёлке Диксон местные жители увидели белого медведя, разгуливающего недалеко от детской площадки. Самостоятельно прогнать полярного зверя они не решились, поэтому обратились к участковому. Как сообщают «Комсомольской правде» в МВД Медиа, майор полиции взял охотничье ружье и отправился «разбираться» с медведем.

Николай Фещуков нашел «незваного гостя» недалеко от здания администрации посёлка. Белый медведь вольготно чувствовал себя в поселении, спокойно перемещался и совсем не обращал внимание на то, что творилось вокруг. Удивленные и испуганные крики жителей, собачий лай его совершенно не смущали.

Скришот: МВД Медиа

Отогнать к полярного зверя к берегу Карского моря участковому удалось только с помощью выстрелов в воздух. Медведь занервничал, такие звуки ему не понравились, и ушел.

«Спецоперация» по «спасению» посёлка прошла успешно. Во время визита белого мишки никто из жителей не пострадал, сам же полярный гость, хоть остался недоволен шумом, но все же ушел живым и невредимым.

В полиции отмечают, что белые медведи – довольно частые визитеры в посёлке. Хоть через Диксон и пролегает путь миграции арктического хищника, к таким гостям привыкнуть довольно сложно. Местные жители предпочитают не сталкиваться с медведями, а в таких случая обращаться к сотрудникам полиции.