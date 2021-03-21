Якутский рыбак решил позаимствовать шкуру у мертвого белого медведя, а получил уголовное дело

Белый медведь занесен в Красную книгу России Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии уголовное дело завели на местного рыбака. Мужчина якобы нашел тушу убитого белого медведя и решил снять с него шкуру. Но у полицейских есть доля сомнения на этот счет, ведь мех особо ценного животного стоит дорого, а подозреваемый мог и застрелить мишку ради наживы.

Как рассказали «КП»-Красноярск в МВД, еще в октябре 2020 к ним поступил звонок от минэкологии. Представители сообщили, что на берегу реки Колымы в 18 км. от села Походского лежит туша недавно убитого белого медведя со следами огнестрельного ранения. На место выехали оперативники, но животное там не нашли.

Таинственная пропажа нашлась спустя 5 месяцев. В марте 2021 к полицейским попала информация, что в мессенджерах рассылаются фотографии вместе с информацией о продаже шкуры белого медведя. Силовики установили владельца мехов, который отправлял сообщения.

Мужчина признался, что он незаконно у себя хранил шкуру краснокнижного белого медведя, что он сам её снял и обработал. Но мишку застрелил не он. Ранее судимый рыбак стоит на своем – мол, животное нашел мертвым, решил забрать себе шкуру. Но не убивал медведя. Мясо вообще выкинул в реку.

Сейчас в отношении рыбака возбуждено уголовное дело «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации». Если следователи смог доказать, что медведя убил именно он, то мужчине светит серьезное наказание – лишение свободы на срок до 4-х лет.