Паводки в Красноярске 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск продолжает уходить под воду. Прирост воды в вышедшем из берегов Енисее продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. Так, за сутки он вырос уже на 22 сантиметра. От подтопления страдают Татышев, Английский парк, Удачный и множество других прибрежных территорий мегаполиса. Паводки в Красноярске 2021 стали сильнейшими за последние 15 лет. Специалисты также предрекали нам сильнейшее наводнение за последние 100 лет.

По информации Енисейского БВУ, на утро 4 июня 2021 сброс Красноярской ГЭС составляет 6530 кубометров в секунду. Уровень воды составляет – 426 сантиметров при критическом в 390 сантиметров. За ночь уровень воды в Енисее увеличился на 22 сантиметра. Возможно, это будет не последний сброс воды. Были сообщения, что вышедший из берегов Енисей угрожает водозаборам, однако в КрасКоме эту информацию опровергли.

в Красноярске все еще действует режим угрозы ЧС, однако вводить полноценный режим ЧС пока не планируется. «КП-Красноярск» внимательно следит за развитием событий.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.