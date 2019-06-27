«У малыша не было даже имени»: в Красноярске спасли только что родившегося младенца с двумя пороками сердца

Совсем кроха, несколько часов от роду, у него не было даже имени… В Красноярске врачи отстояли малыша сразу с двумя пороками сердца, притом критичными.

Мальчик появился на свет в одном из городских роддомов. Родился в срок и показался медикам вполне здоровым. Но в первый же час жизни ему резко стало плохо. Провели обследование, оказалось: это порок сердца. На языке медиков - коарктация аорты (сужение ее просвета). С каждой минутой ребенку было все хуже. Поэтому его экстренно на реанимобиле доставили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Там и выяснилось: у такого крохи не один порок, а несколько. Из-за сужения вен кровь очень слабо оттекала из легких в сердце, а оттуда также затрудненно – к другим органам и системам (причиной тому коарктация).

Нужна была срочная операция, иначе еще несколько часов, и малыш бы погиб. Рассказывает заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов:

- Когда мне передали всю анатомию порока, я поначалу не мог поверить. При ней стеноза коллектора легочных вен (сужения просветов – прим.ред.) не должно было быть эмбриологически. То есть у ребенка наблюдалось нарушение тока крови по обоим кругам кровообращения разом. А это прямая угроза жизни.

Малыш выкарабкался благодаря врачам кардиоцентра. Фото: пресс-служба федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Врачи только вышли с плановых операций, но медлить было невозможно. Мальчик слабел на глазах. И тем не менее сумел выкарабкаться - операция прошла успешно. Благодаря слаженной работе всех подразделений кардиоцентра.

- Теперь малыш будет не только жив, но и здоров, - улыбается Павел Теплов. – Его уже выписали. Будет приезжать исключительно на осмотры!