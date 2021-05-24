Проспект Мира в Красноярске впервые станет пешеходным на все выходные

Проспект Мира будет пешеходным каждые выходные всё предстоящее лето Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске впервые перекроют проспект Мира на все выходные. В пресс-службе мэрии объявили дату перехода улицы «во власть» горожан. Для автомобилистов и общественного транспорта проспект Мира перестанет быть доступным с 4 по 6 июня.

Фото: Администрация Красноярска

Остановка и стоянка транспорта с 18:30 4 июня будет запрещена на следующих участках:

- по пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Обороны;

- по ул. Диктатуры Пролетариата от пр. Мира до ул. Ленина;

- по проезду вдоль здания Краевой научной библиотеки от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

- по ул. Кирова от ул. Ленина до здания № 23 по ул. Кирова.

Для движения транспорта с 21:00 4 июня будут перекрыты следующие участки в центральной части города:

- по пр. Мира от ул. Перенсона до здания № 85 по пр. Мира, от здания № 87 по пр. Мира до здания № 93 по пр. Мира;

- по ул. Кирова от здания № 23 до ул. Карла Маркса.

Также с этого же времени автомобили не смогут двигаться по улице Кирова, на участке от улицы Ленина до здания №23 по улице Кирова. Там выставят временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Все запреты будут действовать до 23:00 6 июня.

Напомним, что все ограничения движения связаны с обеспечением безопасности во время проведения городского летнего проекта «В центре Мира». По планам администрации, все предстоящее лето, каждые выходные проспект Мира будет полностью предоставлен пешеходам. Никаких автомобилей, только пешие прогулки.

Эту идею с воодушевлением поддержали владельцы общепита и магазинов. Они планируют выставлять столики на улицу и оборудовать витрины прямо на проспекте.

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