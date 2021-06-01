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Общество1 июня 2021 13:10

В Красноярске установили рекорд по самому массовому рисованию мелом на асфальте в России

На Театральной площади собрались более 450 детей
Источник:kp.ru
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Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июня, в День защиты детей, в Красноярске установили рекорд по самому большому количеству людей, одновременно рисующих цветными мелками.

Учащиеся красноярских детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств нарисовали на Театральной площади картину на тему «Город на Енисее».

Дети рисовали картину на тему «Город на Енисее»

Дети рисовали картину на тему «Город на Енисее»

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дети – главные фантазеры, самые творческие жители города, - отметила руководитель главного управления культуры администрации Красноярска Любовь Сахарова. – Сегодня в их праздник мы решили позволить им чуть больше, чем обычно, и разрешили разрисовать одну из центральных площадей города – Театральную. Красноярск ярко позиционирует себя на карте страны, карте мира, и эта акция еще один вклад в копилку известности города.

На площади собралось более 450 детей

На площади собралось более 450 детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Театральной площади собрался 451 ребенок. Красноярск заявил себя на рекорд России по самому большому количеству людей, одновременно рисующих цветными мелками. Отметим, что количество участников в Красноярске превзошло подобный рекорд жителей города Рубцовска, Алтайского края в два раза. В 2017 году там 207 человек одновременно раскрасили мелками площадь в 207 кв. метров. Регистрацию красноярского рекорда провел эксперт в режиме реального времени, а вручение сертификата «Книги Рекордов России» состоялось в Театре оперы и балета.

Картина готова!

Картина готова!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также сегодня на площади у городских часов впервые был поднят Флаг детства. Эскиз флага принадлежит ученице Детской художественной школы № 1 имени Василия Сурикова Елизавете Кошелевой. Девочка стала победительницей городского конкурса рисунков «Флаг Детства», проведенного зимой 2021 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я счастлив, что флаг детства – трогательный и красивый символ – разработали дети, юные красноярцы. Школьники стали не только главными дизайнерами, но и главными организаторами этого процесса. Ребята, мы гордимся вами! Через много лет вы будете вспоминать самые яркие страницы детства, я уверен, что вы будете помнить и этот день, свое первое личное прикосновение к истории родного города, – сказал Сергей Еремин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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