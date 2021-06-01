В Красноярске установили рекорд по самому массовому рисованию мелом на асфальте в России

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июня, в День защиты детей, в Красноярске установили рекорд по самому большому количеству людей, одновременно рисующих цветными мелками.

Учащиеся красноярских детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств нарисовали на Театральной площади картину на тему «Город на Енисее».

Дети рисовали картину на тему «Город на Енисее» Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дети – главные фантазеры, самые творческие жители города, - отметила руководитель главного управления культуры администрации Красноярска Любовь Сахарова. – Сегодня в их праздник мы решили позволить им чуть больше, чем обычно, и разрешили разрисовать одну из центральных площадей города – Театральную. Красноярск ярко позиционирует себя на карте страны, карте мира, и эта акция еще один вклад в копилку известности города.

На площади собралось более 450 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

На Театральной площади собрался 451 ребенок. Красноярск заявил себя на рекорд России по самому большому количеству людей, одновременно рисующих цветными мелками. Отметим, что количество участников в Красноярске превзошло подобный рекорд жителей города Рубцовска, Алтайского края в два раза. В 2017 году там 207 человек одновременно раскрасили мелками площадь в 207 кв. метров. Регистрацию красноярского рекорда провел эксперт в режиме реального времени, а вручение сертификата «Книги Рекордов России» состоялось в Театре оперы и балета.

Картина готова! Фото: Мария ЛЕНЦ

Также сегодня на площади у городских часов впервые был поднят Флаг детства. Эскиз флага принадлежит ученице Детской художественной школы № 1 имени Василия Сурикова Елизавете Кошелевой. Девочка стала победительницей городского конкурса рисунков «Флаг Детства», проведенного зимой 2021 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я счастлив, что флаг детства – трогательный и красивый символ – разработали дети, юные красноярцы. Школьники стали не только главными дизайнерами, но и главными организаторами этого процесса. Ребята, мы гордимся вами! Через много лет вы будете вспоминать самые яркие страницы детства, я уверен, что вы будете помнить и этот день, свое первое личное прикосновение к истории родного города, – сказал Сергей Еремин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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