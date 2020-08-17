Гвоздь программы: в Красноярске 105 человек побили мировой рекорд, больше часа простояв на гвоздях

Стояние на садху Фото: сообщество Массовое стояние на гвоздях | Мировой рекорд, ВКонтакте

Впечатлительным - отойти от экранов. Даже наблюдать за этим - трудно, а уж стоять на гвоздях, наверное, и подавно. Но, видимо, не шутит народный фольклор, когда говорит «Йог в село к нам приезжал, на гвоздях три дня лежал». Только чуть-чуть преувеличивает: мировой рекорд стояния на гвоздях теперь - 1 час 18 минут. Его установили в воскресенье, 16 августа, в Красноярске. 105 человек из 20 городов России стояли на гвоздях под музыку и, надо отметить, довольно расслабленно на первый взгляд.

Гвоздем программы, конечно, были... гвозди. Точнее, специальная досточка - «садху». Ее наличие - обязательное условие участия.

- Еще несколько дней назад нас было всего 60 человек, но мы, видимо, столько энергии в космос послали, что за несколько дней собрались 105 человек. Цель была - 100, - делится одна из организаторов мероприятия, красноярка Юлия Дрынова. - С пандемией этой мы просто не знали, как собирать народ... Это что-то нереальное! Напряжения было очень много, мы все сделали за 3,5 месяца.

Встали бывалые йоги, как говорится, спина к спине с «начинашками», образовав два круга. Не сказать, что были совсем «с нуля», но по словам Юлии, некоторые впервые решились на такое долгое стояние на гвоздях. Организаторы разносили йогам воду, если требовалось, параллельно читали Иосифа Бродского - видимо, чтобы отвлечь участников. Наверное, некоторых и удавалось отвлечь, но не представителей агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России. Они фиксировали все и внимательно следили за участниками.

Спросите - зачем это было нужно?. Конечно, в первую очередь для популяризации здорового образа жизни и йоги на гвоздях. Ну, и доказать себе - можем! Как говорили древние, в здоровом теле - здоровый дух.