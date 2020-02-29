В Красноярске установили новый рекорд России по массовому обливанию водой – 407 участников

29 февраля – не просто день, который бывает раз в четыре года. Красноярцы отметили его с размахом. На правобережной набережной сегодня многолюдно. Главным событием нынешней Масленицы стал новый рекорд России, который установили красноярцы. Рекорд по массовому обливанию водой! На улице сегодня хоть и пасмурно, но тепло – всего минус 2. Температура воды в ведрах – плюс 4.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763723" frameborder="0"></iframe> Рекорд обливания в Красноярске- 2020. Видео КП-Красноярск.Мария ЛЕНЦ

Итак, за полчаса до события на набережную начали собираться участники. Регистрировались, разминались, общались. Приходили семьями, разных возрастов. Энергичные дошколята в нетерпении суетились возле ведер с водой, поглядывая на родителей. Опытные закаленные моржи общались друг с другом, фотографировались на память. Всего зарегистрировались 407 участников.

На набережной в 9 рядов под цвета триколора выставили ведра с водой. На верхнем ярусе столпились полторы тысячи наблюдателей с камерами. Раз – два – три! Участники дружно подняли над головой ведра и одновременно вылили себе на голову.

Организаторы уже направили документы на официальную регистрацию рекорда. Считайте, что Красноярск сегодня отобрал почетный статус у жителей Томска, их показатель – 255 человек. А красноярцам так понравилось, что они уверены: если понадобится еще раз поставить рекорд – соберутся снова еще большим количеством.

Фото на память, а то вдруг внуки не поверятФото: Мария ЛЕНЦ

И стар, и младФото: Мария ЛЕНЦ

А мы красивые, а вам слабо?

Гипс рекорду - не помеха

Готовимся, разминаемся, занимаем места

У нас все четко, как в банке - все ведра пронумерованыФото: Мария ЛЕНЦ

Один, два, три - начали!Фото: Мария ЛЕНЦ

Давно не виделись, подруга!Фото: Мария ЛЕНЦ