2020-02-29T12:14:24+03:00
Общество

В Красноярске установили новый рекорд России по массовому обливанию водой – 407 участников

Красноярские моржи отобрали почетный статус у Томска [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске установили новый рекорд России по массовому обливанию водойВ Красноярске установили новый рекорд России по массовому обливанию водойФото: Мария ЛЕНЦ
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29 февраля – не просто день, который бывает раз в четыре года. Красноярцы отметили его с размахом. На правобережной набережной сегодня многолюдно. Главным событием нынешней Масленицы стал новый рекорд России, который установили красноярцы. Рекорд по массовому обливанию водой! На улице сегодня хоть и пасмурно, но тепло – всего минус 2. Температура воды в ведрах – плюс 4.

Рекорд обливания в Красноярске- 2020. Видео КП-Красноярск.Мария ЛЕНЦ

Итак, за полчаса до события на набережную начали собираться участники. Регистрировались, разминались, общались. Приходили семьями, разных возрастов. Энергичные дошколята в нетерпении суетились возле ведер с водой, поглядывая на родителей. Опытные закаленные моржи общались друг с другом, фотографировались на память. Всего зарегистрировались 407 участников.

На набережной в 9 рядов под цвета триколора выставили ведра с водой. На верхнем ярусе столпились полторы тысячи наблюдателей с камерами. Раз – два – три! Участники дружно подняли над головой ведра и одновременно вылили себе на голову.

Организаторы уже направили документы на официальную регистрацию рекорда. Считайте, что Красноярск сегодня отобрал почетный статус у жителей Томска, их показатель – 255 человек. А красноярцам так понравилось, что они уверены: если понадобится еще раз поставить рекорд – соберутся снова еще большим количеством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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