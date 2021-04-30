Дело матери-садистки из Назарово, избивавшей ребенка-инвалида, передают в суд

Дело матери-садистки передают в суд. Фото: Новости Красноярска // t.me/novosti_krsk

Уголовное дело 28-летней жительницы города Назарово, которую обвиняют в истязании своего полуторагодовалого сына-инвалида, прокуратура со дня на день передаст в суд на рассмотрение. По закону женщине грозит до 7 лет лишения свободы. А общественность до сих пор с возмущением обсуждает эту историю.

Начались издевательства в декабре 2020 года, а известно о них стало в середине февраля. Сейчас рады бы сказать, что пока «вина в суде не доказана, человек считается невиновным». Только ведь есть видео, и даже не одно. На нем Екатерина Ф. материт беспомощного малыша, который лежит в кроватке, бьет его рукой так, что он заходится в истерике.

В соцсетях комментариев тысячи, среди них отметились люди, которые знают эту женщину. Они рассказали, что мать по три дня малыша не кормила. Туго пеленала, чтобы не шевелился и не беспокоил ее. В год и три месяца он совершенно не стоял на ножках, не мог держать бутылочку, и зубки у него сломаны. Весил в этом возрасте всего 7 килограммов. Когда врачи его осмотрели, установили множество синяков от побоев.

Кто разместил видео в соцсетях и мессенджерах, напрямую не говорят. Но это однозначно близкий человек, подруга, например, ведь она находилась в той же комнате, снимала с расстояния двух-трех метров. И если бы не эти видео, как долго еще бы продолжалось издевательство?!

Две недели назад, в середине апреля, мать лишили родительских прав. Пострадавшего мальчика и его старшую сестренку поместили в социальное учреждение. Обвиняемая вместе с сожителем была не согласна, настаивала, чтобы детей оставили с ними, обещала исправиться. Но решение судьи было однозначным.

Органы опеки считают, что это их заслуга. Но вопрос: а где были органы опеки раньше? О том, что семья неблагополучная, было известно давно. Валентина никогда не была образцовой матерью, регулярно устраивала у себя в квартире загулы или уходила к друзьям. Если в такой семье есть ребенок-инвалид, она нуждается в двойном контроле.

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