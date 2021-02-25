«Родила от нелюбимого»: в Хакасии мать постоянно искала поводы для избиения шестилетнего сына

В Хакасии мать находила любой повод, чтобы избивать шестилетнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выродок... ненавижу... свалился на мою голову. Учи буквы, давай, - мать стояла с ремнем в руке перед шестилетним мальчиком, а он смотрел на нее глазами, полными слез и ужаса.

- Да врежь ты ему. Или я сам сейчас врежу, - подсказывает с другой стороны материн сожитель. И, не дожидаясь ее ответа, шлепает ребенка наотмашь по голове так, что тот отлетает в сторону.

Максимке* (здесь и далее имена изменены) прилетало за все: за то, что взял еду со стола тайком, без разрешения (а ведь он был голоден). За то, что неправильно держал и сосал леденец на палочке. И чаще всего за то, что путал буквы алфавита. Мать поставила перед собой цель – научить его читать во что бы то ни стало, и ее страшно бесило, когда он путался (больше – от страха, а не потому, что не знал эти самые буквы).

Спать на кровати Максимке запретили, бросили на пол в нетопленной комнате матрас, как собачонке. Однажды он замерз и заплакал, так отчим поднял его за шиворот, поставил в угол и начал его пороть ремнем с металлической армейской пряжкой. Если мать шлепала сына, как она уверяет, «за дело», то отчим не скрывал, что занимался рукоприкладством без причины. А то и вовсе подначивал сожительницу: «Бей, если не ударишь его, я тебя буду бить».

Для шестилетнего ребенка, который до этого знал только любовь и заботу бабушки, оказаться в доме родной матери стало настоящим адом. И уместился этот ад в 18 дней – с 11 по 29 марта 2020 года.

Ребенок – обуза

Произошла эта дикая история с Боградском районе Хакасии почти год назад. Сегодня расследование уголовного дела уже завершилось. Следователь по особо важным делам Усть-Абаканского межрайонного следственного отдела регионального СК Ольга Меркушева рассказала нашим коллегам из республиканской газеты «Хакасия» жуткие подробности:

- Нам удалось собрать достаточно доказательств того, как мать и отчим издевались над мальчиком практически каждый день, пока тот жил с ними в доме. Под грузом этих доказательств они полностью признали свою вину в истязании ребенка. Далее наказание должен вынести суд.

Мать Марина меняла мужчин часто. От одного из них родила Максимку, хотела поначалу в роддоме оставить, но потом бросила его на попечении своей матери, Надежды Андреевны, и поехала дальше искать свое женское счастье. Затем родила еще двоих и оставила биологическому отцу. Наконец, встретила Дмитрия, он младше ее лет на семь, но для них такая разница в возрасте не была помехой.

Жить стали в доме нового мужа, в Боградском районе, это недалеко от Ширинского, где жил Максимка с бабушкой. А та вдруг подумала, что неплохо бы мальчику погостить у родной матери. Пожилая женщина надеялась, что ее непутевая дочь взялась за ум, а ребенок заставит ее быть ответственной, в ней проснется материнский инстинкт. И привезла к Марине. Через несколько дней позвонила, чтобы узнать, как там внук. А Максимка носом хлюпает: «баба, я соскучился, домой хочу».

Откуда же ей было знать, что на самом деле мальчишку перед самым телефонным звонком побили и пригрозили: «Расскажешь – будет хуже».

В это сложно было поверить

- Я часто созванивалась с дочерью, спрашивала у нее, как там Максимка, — рассказывает Надежда Андреевна. – Дочь отвечала, что у них все хорошо. А когда телефон передавала внуку, тот начинал плакать и просил забрать его домой. Жаловался, что мама с отчимом заставляют учить буквы.

Однажды в гости нагрянула, без предупреждения, 15-летняя племянница Марины (Максимке она, получается, двоюродная сестра, а Надежде Андреевне внучка). И увидела, как тетка бьет мальчика напару с сожителем.

Поначалу бабушка не поверила внучке: вдруг та ошиблась. Однако отправилась навестить родственников. Это было 29 марта. Дом дочери оказался запертым снаружи. Женщина сумела открыть двери. Максимка бросился ей навстречу в истерике и попросил забрать его поскорее с собой. Бабушка ужаснулась: он сильно исхудал, под глазами темные круги. На руках, ногах, ягодицах синяки, от уже старых «цветущих» до совсем свежих.

Женщина поскорее одела мальчика, сгребла в охапку и бегом прочь оттуда. Дома уже вызвала «скорую» для Максимки. Медики зафиксировали побои. Потом было написано заявление в полицию.

Угрожали расправой

Сразу после этого Надежде Андреевне стали угрожать родственники сожителя дочери. Обещали поджечь, избить: «вот приедем – и вам всему будет хана». Его бабка грозилась найти свидетелей, которые скажут, что Надежда Андреевна сама напивается и бьет ребенка, а на других вину хочет свалить.

Сам отчим вертелся, как уж на сковородке: то говорил, что пальцем Максимку не трогал. Или шлепал легонько за дело. А то и вовсе якобы учил Марину, что ребенка нельзя сильно бить. Однажды выпалил: «Она сына ненавидит, потому что родила от нелюбимого мужчины».

Сегодня Максимка снова живет с бабушкой, все плохое почти забыл. О матери слышать не хочет, да и пожилая женщина теперь ни за что ее близко к нему не подпустит. За истязание беспомощного ребенка 26-летней матери и 19-летнему отчиму грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. К тому же Марине предъявили обвинение по 156-й статье УК: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. А следствие обратилась в органы опеки с ходатайством лишить обвиняемую родительских прав на всех трех е детей.

Благодарим за помощь в подготовке материала республиканское интернет-издание «Хакасия».