В Красноярске пьяная мать забила до смерти свою годовалую дочь

Чудовищное убийство в Красноярске. В десятом часу утра 20 декабря в следственные органы поступило сообщение, что в одной из квартир в Кировском районе краевого центра обнаружена мертвой годовалая девочка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве была задержана 25-летняя мать ребенка. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По предварительной версии следствия, 19 декабря женщина решила расслабиться и устроила застолье. Спиртные напитки лились рекой. Малышка была предоставлена сама себе и тихонько играла, а потом захотела кушать, устала. Она попробовала обратиться на себя внимание матери. Но та отмахнулась. Девочка расплакалась. Но это вызвало лишь гнев у ее мамы. Крайне раздраженная истерикой ребенка, она несколько раз со всей силы ударила кроху по голове. Когда дочка затихла, продолжила выпивать. А после отправилась спать, довольная, что быстро успокоила дочку и та все еще «спит». Лишь утром она заподозрила что-то неладное. Попробовала разбудить малютку, но было уже поздно…

- В настоящее время подозреваемая задержана, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения ей в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства по факту ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей.

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