- Я ее тебе сейчас переломаю [мат]... Еще раз выплюнешь [мат]...В детской кроватке захлебывается плачем полураздетый ребенок. А мать увесисто шлепает его по голове, лицу, спине. Дергает за ручку, швыряет. И приговаривает:- Нельзя, нельзя, нельзя…Дикое по своей жестокости видео появилось в телеграмм-канале «Новости Красноярска», в других социальных сетях и мессенджерах. Увиденное шокирует: что здесь происходит? Кто это? Это мать, которая избивает своего маленького беспомощного ребенка... Все снято на видео. Кто снимал, как видео с издевательствами (а они, судя по всему, происходили не раз) попало в сеть – наверняка ответ на это дадут следователи.- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего), - дает официальную информацию краевой следком.По словам соседей женщина вместе с сожителем злоупотребляют спиртными напитками и ведут разгульный образ жизни. Полиция об этом знает – ее не раз вызывали на дом, когда пара устраивала бурные разборки или гулянки. В семье есть старшая девочка, все происходило на ее глазах. А мальчику на видео, которого избивает женщина, всего полтора года и у него детский церебральный паралич. Мать не только применяла к нему физическое насилие, но и морила его голодом - все это выясняет следствие.В настоящее время решается вопрос о задержании женщины. Детей наверняка заберут социальные службы и поместят в специализированное учреждение. Также в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально-опасной ситуации.