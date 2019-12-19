2019-12-19T14:15:11+03:00
Происшествия

3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае

Четыре раза укусил и еще 20 ударил
Ася ЖУКОВА
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3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае.3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В чудовищной истории отца из Дивногорска, который буквально загрыз своего 3-месячного сына, поставил точку суд. Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, изувер укусил ребенка четыре раза и еще 20 ударил, после чего малыш умер.

Шокирующий случай произошел в сентябре 2018 года. 25-летнего отца жена оставила одного с сыном. Сама ушла на работу в ночную смену, старшая дочь была у бабушки.

Внезапно ребенок начал капризничать, расплакался. Мужчина (а он был пьян) попытался успокоить, но не смог. Тогда рассвирепел и набросился на кроху. Дальше – не укладывается в голове.

- Отец нанес ему множество ударов по телу, а также несколько раз укусил, - говорят следователи.

От страшных ран мальчик умер на месте. Против его отца возбудили уголовное дело по статье «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему». Наказание за это – вплоть до пожизненного заключения.

Но приговор стал таким же шокирующим, как и преступление: 11 лет колонии общего режима и год ограничения свободы. Не слишком лояльно, как по-вашему?

ИСТОЧНИК KP.RU

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