День Победы 9 мая 2021 года в Красноярске: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть Фото: ИВАНОВА Диана

Майские празднике уже на пороге. И в текущем году дней отдыха больше чем обычно. «КП-Красноярск» уже опубликовала расписание мероприятий на 1 мая, а также рассказывала, какой будет погода на грядущие каникулы и будут ли продавать алкоголь. Теперь рассказываем программу мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года.

Выставка, посвященная Дню Победы 9 мая

Экспозиция в честь 76-й годовщины Великой Победы пройдет на площади перед Красноярской краевой филармонией. При подготовке использованы фотографии, письма и документы из личных архивов.

Мероприятие откроется 1 мая в 10:00 на площади Мира. Выставка будет работать каждый день до 16 мая. Посетить могут все желающие.

Эстафета в честь Дня Победы 9 мая

9 мая в Красноярске пройдет уже 55-я эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны.

Забег пройдет на Центральной набережной. Спортсменам необходимо собрать команду из 13 человек (7 мужчин, 6 женщин), а затем преодолеть 13 этапов в 4,5 километра.

Бессмертный полк в режиме онлайн

Да, в 2021 году традиционный Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн. Всему виной ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Участникам акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, выбрать город и отправить фотографии, которые будут транслироваться в режиме онлайн.

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