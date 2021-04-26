1 мая в Красноярске 2021: куда сходить, программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начинают вплотную готовиться к грядущим майским праздникам. Президент Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая. Таким образом, красноярцы будут отдыхать полторы недели. «КП-Красноярск» уже опубликовала прогноз погоды на праздники, а также выяснила, будет ли продаваться алкоголь. Рассказываем, как отметить 1 мая в Красноярске 2021.

Монстрация-2021

В Красноярске состоится юбилейная 10-я по счету Монстрация. Шествие традиционно стартует у Триумфальной арки у БКЗ 1 мая. Ожидается, что в мероприятии примут участие более сотни человек.

1 мая в Красноярске 2021: куда сходить, программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

Первомайский полумарафон-2021

1 мая в Красноярске состоится еще одно традиционное мероприятие. В 9:00 часов начнется выдача стартовых номеров.

В 10:00 часов на старт выйдут участники забега на 5 километров. Награждение победителей и призеров состоится в 10:45.

В 11:00 состоится старт полумарафона на 21,1 км. Закрытие мероприятия пройдет в 14:00 часов.

Участников забега на 5 километров наградят сувенирной медалью. Абсолютные победители на дистанции полумарафон получат сертификат на 5 тысяч рублей и грамоту.

Старт: левобережная набережная Енисея (ул. Дубровинского, 100).

1 мая в Красноярске 2021: куда сходить, программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

Экскурсии по выставке «Настроение эпохи. ХХ век глазами Родченко и Лагранжа» на майских праздниках

Экскурсия по выставке пройдет 1 и 2 мая в 13:00 и 15:00 в музейном центре «Площадь Мира» на Мира, 1.

Проект занимает 2 этажа здания. На первом ретроспектива советского фотографа Владимира Лагранжа.

На втором этаже – выставка первых фотографических работ художника русского авангарда Александра Родченко.

Вход на экскурсию: по билету 250 рублей (150 рублей – льготный).

1 мая в Красноярске 2021: куда сходить, программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый формат: скетчинг «Рисуем в Юдинке»

1 мая в 16:00 в Юдинке на Мелькомбинатской, 2/1 посетители вместе с экскурсоводом Эллой будут вдохновляться музыкой. Организаторы подчеркивают, что уметь рисовать – не обязательно. Главное желание. Стоимость билета – 30 рублей. Возрастное ограничение – 18+.

Мистический триллер «Панночка» в Музкомедии

1 мая в 18:00 для любителей творчества Николая Гоголя в театре Музкомедии пройдет спектакль по мотивам произведений писателя. Авторы готовят ряд неожиданных поворотов сюжета, которые способны удивить даже самых искушенных зрителей. Возрастное ограничение 12+.

«С днем рождения, Михаил Семенович!». Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко

1 мая в 18:00 в БКЗ на пл. Мира, 2Б состоится концерт, посвященный дню рождения народного артиста СССР, основателя Красноярского ансамбля танца Сибири Михаила Семеновича Годенко. Стоимость билетов: 400-1100 рублей.

Фото: vk.com/ermitage24

TATOO PARTY

1 мая в 22:00 на Сурикова, 12/6 в клуб-галерее «Эрмитаж» состоится вечеринка для тех, кто не боится самовыражаться. Гостей вечера ждут громкая музыка, интерактивные площадки, возможность набить татуировку, привести в порядок бороду и не только.

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