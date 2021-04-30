ТОП-5 мест в Красноярске, где на майские праздники можно пожарить шашлыки и не нарваться на штраф
Фото: ИВАНОВА Диана
Впереди у красноярцев десятидневные майские выходные. Жители города, наконец, смогут отвлечься от суеты и провести эти дни весенние дни максимально полезно для себя. Тем более, что погода в отдельные дни вполне будет располагать.
Однако традиционный майский отдых вновь оказался под вопросом из-за сезона пожаров. В Красноярске и в большинстве районом края особый пожароопасный режим уже введен, а для остальных муниципальных образований это остается вопросом времени.
Тем не менее, не все так плохо. Несмотря на запреты и ограничения, варианты выбраться на природу и пожарить шашлыки у красноярцев есть. «КП-Красноярск» рассказывает, где можно устроить пикник, а где категорически запрещено.
Где жарить шашлык нельзя?
- во дворах;
- в общественных местах;
- в лесах и среди других зеленых насаждений.
Устраивать барбекю в этих местах нельзя во все времена года, но во время действия противопожарного режима, за соблюдением правил следят еще строже и штрафуют сильнее. Так, любитель шашлыков рискует нарваться на штраф от 2 до 4 тысяч.
Аналогичная ситуация и с дачами. Во время особого противопожарного режима разведение открытого огня на своих участках запрещено. В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что за костры и мангалы дачников будут наказывать. Следить за соблюдением правил пожарные будут с помощью квадрокоптеров. Максимальная сумма штрафа – 5 тысяч рублей.
ТОП-5 мест в Красноярске, где на майские праздники можно пожарить шашлыки и не нарваться на штраф
Фото: Мария ЛЕНЦ
Где жарить шашлык можно?
К счастью, места, где можно спокойно провести пикник в Красноярске и окрестностях есть. В МЧС их называют не иначе как «специально отведенные места». Естественно, что услуги будут платными, но соблюдение майских традиций стоит денег.
Для того, чтобы облегчить вам поиск мест, «КП-Красноярск» составила ТОП-10 мест в Красноярске и за городом, где можно безопасно и спокойной пожарить шашлыки, не боясь штрафов.
ТОП-5 мест Красноярска, где можно пожарить шашлыки на майские праздники
Спортивная этнодеревня на острове Отдыха:
- Открытые беседки на компанию до 15 человек – 500 рублей в час;
- Закрытый купол на 15-35 человек – 1 000 рублей в час;
Телефон: 292-08-76.
Стадион «Ветлужанка» (Елены Стасовой, 65):
- Открытая беседка на 6 человек – 250 рублей в час в праздничные дни;
- Крытая беседка на 6 человек – 500 рублей в час в праздничные дни;
Телефоны: 247-28-38; 245-00-00.
Базаиха-river (Базайская, 363):
Здесь стоимость зависит от количества людей в компании. Так, аренда открытой беседки до 30 человек обойдется в сумму от 2 000 до 8 000 рублей за день.
Телефон: 215-28-15.
Конный двор «Храброе сердце» (Черемуховая, 3):
- Беседки на компанию до 10 человек – 500 рублей в час;
- Беседки на компании до 15 человек – 600 рублей в час;
Телефоны: 297-66-65; 288-10-37.
Airpark «Кузнецово» (аэродром Кузнецово 1/2):
- Беседки на компанию до 8 человек – 3 000 рублей в день в праздники;
- Площадки на компанию до 20 человек – 4 тысячи рублей в день в праздники;
- Площадки на компанию до 70 человек – до 14 тысяч рублей в день в праздники.
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