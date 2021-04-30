ТОП-5 мест в Красноярске, где на майские праздники можно пожарить шашлыки и не нарваться на штраф Фото: ИВАНОВА Диана

Впереди у красноярцев десятидневные майские выходные. Жители города, наконец, смогут отвлечься от суеты и провести эти дни весенние дни максимально полезно для себя. Тем более, что погода в отдельные дни вполне будет располагать.

Однако традиционный майский отдых вновь оказался под вопросом из-за сезона пожаров. В Красноярске и в большинстве районом края особый пожароопасный режим уже введен, а для остальных муниципальных образований это остается вопросом времени.

Тем не менее, не все так плохо. Несмотря на запреты и ограничения, варианты выбраться на природу и пожарить шашлыки у красноярцев есть. «КП-Красноярск» рассказывает, где можно устроить пикник, а где категорически запрещено.

Где жарить шашлык нельзя?

- во дворах;

- в общественных местах;

- в лесах и среди других зеленых насаждений.

Устраивать барбекю в этих местах нельзя во все времена года, но во время действия противопожарного режима, за соблюдением правил следят еще строже и штрафуют сильнее. Так, любитель шашлыков рискует нарваться на штраф от 2 до 4 тысяч.

Аналогичная ситуация и с дачами. Во время особого противопожарного режима разведение открытого огня на своих участках запрещено. В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что за костры и мангалы дачников будут наказывать. Следить за соблюдением правил пожарные будут с помощью квадрокоптеров. Максимальная сумма штрафа – 5 тысяч рублей.

ТОП-5 мест в Красноярске, где на майские праздники можно пожарить шашлыки и не нарваться на штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Где жарить шашлык можно?

К счастью, места, где можно спокойно провести пикник в Красноярске и окрестностях есть. В МЧС их называют не иначе как «специально отведенные места». Естественно, что услуги будут платными, но соблюдение майских традиций стоит денег.

Для того, чтобы облегчить вам поиск мест, «КП-Красноярск» составила ТОП-10 мест в Красноярске и за городом, где можно безопасно и спокойной пожарить шашлыки, не боясь штрафов.

ТОП-5 мест Красноярска, где можно пожарить шашлыки на майские праздники

Спортивная этнодеревня на острове Отдыха:

- Открытые беседки на компанию до 15 человек – 500 рублей в час;

- Закрытый купол на 15-35 человек – 1 000 рублей в час;

Телефон: 292-08-76.

Стадион «Ветлужанка» (Елены Стасовой, 65):

- Открытая беседка на 6 человек – 250 рублей в час в праздничные дни;

- Крытая беседка на 6 человек – 500 рублей в час в праздничные дни;

Телефоны: 247-28-38; 245-00-00.

Базаиха-river (Базайская, 363):

Здесь стоимость зависит от количества людей в компании. Так, аренда открытой беседки до 30 человек обойдется в сумму от 2 000 до 8 000 рублей за день.

Телефон: 215-28-15.

Конный двор «Храброе сердце» (Черемуховая, 3):

- Беседки на компанию до 10 человек – 500 рублей в час;

- Беседки на компании до 15 человек – 600 рублей в час;

Телефоны: 297-66-65; 288-10-37.

Airpark «Кузнецово» (аэродром Кузнецово 1/2):

- Беседки на компанию до 8 человек – 3 000 рублей в день в праздники;

- Площадки на компанию до 20 человек – 4 тысячи рублей в день в праздники;

- Площадки на компанию до 70 человек – до 14 тысяч рублей в день в праздники.

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