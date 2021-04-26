Погода на майские праздники в Красноярске 2021: ожидаются дожди и прохлада Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики рассказали, какой будет погода на майские праздники в Красноярске 2021. И прогноз красноярцев не обрадует.

Так, по данным Яндекс. Погоды, 1 мая в Красноярске будет дождливо и прохладно. Максимальная дневная температура – до +10 градусов. Ожидаются порывы ветра до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 мм рт.ст. Ночью похолодает до +3 градусов.

2 мая погода останется практически той же. Днем вновь будет пасмурно, дождливо и до +10 градусов. Ветер стихнет до 3 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 745 мм рт.ст. Ночью температура понизится до +2 градусов.

3 мая днем синоптики обещают до +12 градусов. Дожди не закончатся, а солнце продолжит прятаться за тучами. Зато практически полностью стихнет ветер. Ночью ожидается до +4 градусов. Атмосферное давление составит около 745 мм рт.ст.

4 мая будет все так же дождливо и прохладно. Днем воздух прогреется максимум до +11 градусов. Будет сыро и пасмурно. Порывы ветра составят около 3 метров в секунду. Ночью будет около +4 градусов. Атмосферное давление – 742 мм рт.ст.

5 марта станет самым теплым днем недели. Днем потеплеет до +13 градусов. В остальном – ничего не изменится. Ожидаются облачность и дожди. Ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 мм рт.ст.

Данные за 6-9 мая являются предварительными – усредненными за 10 лет.

По данным синоптиков, с 6 по 11 мая в Красноярске будет дождливо, а температура воздуха будет колебаться в пределах +10-12 градусов. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Солнца, по предварительному прогнозу, красноярцы на майские праздники могут не ждать.