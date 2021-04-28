Просто космос!

Каждая встреча традиционно завершилась подарками: для ума и души - книги о российских ученых и их открытиях, для семейного чаепития - сладости. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемные семьи – это очень необычные семьи, у каждой – своя неповторимая история. Именно для них в Красноярске уже шестой год подряд работает «Клуб выходного дня». Проект реализуется при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» и организационной помощи краевого Центра развития семейных форм воспитания.

Директор центра Ольга Абросимова всегда с теплотой отзывается о «Клубе выходного дня»:

- Он стал доброй традицией, все его ждут, уже спрашивают про следующий год. Сейчас психологи говорят, что главная проблема общества – одиночество, и когда мы приглашаем семьи вместе провести выходной день, они рады, что о них помнят. Хочу сказать спасибо партнерам и организаторам. Нашему центру 20 лет, и «Комсомольская правда» всегда нас поддерживает и делает это с душой и любовью. Благодаря вашей работе многие дети обрели семью, а семьи имеют возможность провести время активно и интересно.

«Клуб выходного дня» - тематический, например, в этом году он был посвящен Году науки и технологий. И наша цель – не только провести выходной день с большими семьями, но и показать возможности Красноярска для досуга, детского праздника, спорта и занятия наукой. Выбор мест неслучаен, они все работают со школьниками. И за шесть лет мы ни разу не повторились!

Детский технопарк «Кванториум: море впечатлений!

Первая встреча «Клуба выходного дня» прошла в детском технопарке «Кванториум». Это место поразило всех! Дети, забыв про родителей, разбежались по локациям. Даже мамы и папы не смогли остаться в стороне. Смотрите фото тут.

«Сегодня я забыла, что пришла с детьми, и сама на некоторое время стала ребенком»,- написала после встречи Наталья Железкина.

В "Кванториуме" устроили битву роботов Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот что рассказала о встрече в технопарке Татьяна Горелова: «Огромное впечатление от виртуальной реальности, необычно и реалистично. Дети играли в музыкальную игру, под музыку разбивали джедайскими мечами кубики и одновременно уворачивались от надвигающихся стен. В другой локации мы усовершенствовали роботов (хотя никогда не занимались этим делом), а потом устроили соревнование - кто сильнее, наша команда (я и сын) победила. Было очень весело и азартно. В третьем кабинете находились вырезающие устройства и 3D-принтеры. Дети сделали из фанеры себе сувенирчики-сердечки».

После посещения всех площадок технопарка у некоторых семей появились планы вернуться сюда всерьез и надолго: «Преподаватели очень эмоционально, легко и доступно рассказывали про свои направления. Мы планируем на следующий год записаться».

Кстати, детский технопарк «Кванториум» приглашает изучать актуальные научно-исследовательские и инженерно-технические направления детей с 12 лет. Занятия бесплатные.

Научно-познавательный центр Нацпарка «Красноярские Столбы»: изучали, играли, любовались и удивлялись

Научно-познавательный центр находится на Восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы». Здесь со школьниками постоянно проводят занятия, посвященные сибирской природе и Красноярским Столбам. А в свободное от занятий время сюда может зайти любой желающий. Смотрите фото тут.

В Нацпарке "Красноясркие Столбы" побывали на необычной метеостанции Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы получили образовательную лицензию и стали единственным учреждением в системе особо охраняемых природных территорий, кто имеет такую лицензию, — объяснила замдиректора национального парка «Красноярские Столбы» по научной работе Анастасия Кнорре.

Кроме знакомства участников «Клуба выходного дня» с наукой была еще одна задача – показать семьям с приемными детьми новое место семейного досуга, которое появилось в Красноярске совсем недавно, в декабре 2020 года. Здесь сделали познавательную детскую площадку с элементами метеостанции, игровые зоны, места отдыха, фотозоны. Альпинисты каждый год заливают в Гранитном карьере ледяную стену, где проводят тренировки и соревнования. Это место уже стало достопримечательностью Красноярска!

Есть уютный и гостеприимный визит-центр, теплые туалеты, парковка – все сделано очень комфортно!

«Здесь нам рассказали, какие деревья и какую площадь занимают в парке, какие животные обитают, мы были «следопытами», распознавали следы животных. Потрясающее оформление стендов, экскурсоводы великолепные, задорные, позитивные, легко заинтересовывали и получали отклик от детей», - рассказала Татьяна Егорова.

«Экскурсия была просто замечательная, узнали много интересного и отдельное спасибо организаторам за подарки. И детям, и взрослым здесь очень понравилось», - поблагодарила Елена Данилова.

«Получили новые знания, обновили старые, любовались красотами, дышали свежим воздухом, открыли для себя новое место отдыха. Будем ходить сюда всей семьей», - говорит Вера Максимец.

Кстати, все наши участники побывали на Восточном входе впервые и хотят вернуться сюда с родными и друзьями!

Детский научный клуб СФУ: сами сделали себе подарки и угощение

Детский научный клуб Сибирского федерального университета открылся совсем недавно, еще не все в Красноярске о нем знают.

Сначала они просто смотрели, как зажечь на столе вулкан, управлять огнем, замораживать и размораживать воздушные шары, а потом сами включились в процесс. Намешали в подарок себе и друзьям разноцветных лизунов-слаймов и приготовили мороженое, которым угостились сами и угостили родителей!

В детском научном клубе "зажигали"... Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершили встречу подарки, шумное чаепитие и фотосессия с необычными предметами и механизмами Детского научного клуба.

... и делали разноцветные лизуны-слаймы Фото: Мария ЛЕНЦ

Если после встречи дети называют ее «здоровской», значит, все получилось! Вот несколько отзывов: «Было интересно и познавательно не только детям, но и взрослым», «Ушли с массой впечатлений», «Спасибо за такой замечательный день», «Ребенок счастлив!»

И снова место встречи «Клуба выходного дня» стало открытием – все пришли сюда впервые!

Обсерватория университета Решетнева: звезды стали ближе

Собраться у телескопа, чтобы звезды и Луна стали чуть ближе, не так просто! Надо, чтобы и с погодой повезло, и чтобы обсерватория объявила «звездный вечер»! Смотрите фото тут.

«Спасибо за организацию такой увлекательной программы в обсерватории. Дочь весь вечер сидела в программе Stellarium и смотрела звезды и планеты», - рассказали Виктор и Светлана Контузоровы.

После обсерватории на телфнах появились программы изучения созвездий и фото Луны, сделанные с помощью телескопа Фото: Мария ЛЕНЦ

«Фото Луны, снятое через телескоп, поместили на заставку телефона», - поделились идеей Тайдоновы.

«Мы весь вечер о звездах говорили. Сын все свои энциклопедии достал, оценивал свои знания, сразу, конечно, в аэрокосмическом захотел учиться. Такие мероприятия пробуждают интерес к новым знаниям», - это мнение семьи Михайловых.

Одна мама рассказала по секрету, что у сына есть проблемы в школе с одним из предметов, и после экскурсии он заявил: «Если бы у нас был такой учитель, как Сергей Александрович из обсерватории, я учился бы по-другому». Директор обсерватории Сергей Веселков и в самом деле очаровал всех и показал на своем примере, как детское увлечение астрономией стало профессией. Астроном порекомендовал гостям книгу «Звезды», по которой он сам когда-то изучал созвездия и которая популярна до сих пор!

Директор обсерватории Сергей Веселков стал кумиром "Клуба выходного дня"! Фото: Мария ЛЕНЦ

Участников Клуба встретил и поприветствовал ректор СибГУ науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов. Он рассказал про спутник, который запустят в ноябре этого года специально для красноярских школьников, провел экскурсию для участников Клуба в Центре управления полетами. Университет также пригласил ребят и их родителей в музей космической техники, где можно посмотреть настоящие спутники и другую технику.

- У нас есть несколько проектов для того, чтобы красноярские школьники могли подготовиться к изучению сложных технических наук. Для детей все они бесплатные, - рассказал Эдхам Акбулатов, - Например, есть зимняя политехническая школа для учащихся 8-11 классов, обычно она проходит в январе уже почти 20 лет и пользуется неизменным успехом. Это Малая космическая Одиссея – проект космонавта Александра Лазуткина, где ребята изучают принципы работы космических аппаратов, проводят сеансы связи через спутник со школьниками из разных городов, моделируют разные ситуации из жизни космонавта, например, как выживать после приземления и что нужно уметь.

В ноябре мы готовим запуск спутника специально для школьников, они будут проводить собственные исследования. Такой запуск произойдет впервые благодаря специальной государственной программе, направленной на развитие интереса к техническим наукам.

На базе 153-й школы, где учится более 2 тысяч детей, мы создали Предуниверситарий для знакомства с техническими специальностями и подготовки к поступлению в вуз. Работа со школьниками требует усилий всего нашего коллектива, но это того стоит.

Мы приготовили подарок для ректора - репринт газеты «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года, наша газета первой рассказала о первом полете человека в космос – этот выпуск мы повторяем для наших читателей в юбилейные годы.

Теплые встречи, новые возможности, яркие впечатления

За шесть лет у «Клуба выходного дня» появились фанаты, которые стараются не пропускать наши уже дружеские встречи.

- Такие уникальные мероприятия самим вообще не организовать, - подводит итог Елена Романова, участница Клуба «со стажем». – Спасибо тем, кто делает для нас такие подарки. Старший сын все вспоминает биеннале, а это было четыре года назад!

- Мы не первый год с удовольствием принимаем участие в этом проекте. Это всегда интересные, познавательные, развлекательные мероприятия, и после каждого мы уходим с множеством различных эмоций: удивление, восхищение, радость от общения. Дети могут спросить, высказаться, участвовать, потрогать, поиграть. Приходят домой с блестящими и озорными глазами, рассказывают, перебивая друг друга, домашним, что видели, в чем участвовали. Главное, что всегда есть контакт детей со взрослыми, укрепление семейных отношений. Все мероприятия завершались фотосессией и подарками, сладкими и познавательными. Огромная благодарность организаторам, будем с нетерпением ждать следующей встречи, - рассказала Татьяна Егорова.

Кстати о встречах. Они случаются самые необычные и трогательные. В этом году на одной из встреч Клуба увидели друг друга две девочки, которые раньше жили в одном детском доме, а потом их забрали в приемные семьи. О том, куда обращаться тем, кто захочет стать приемными родителями, напомнила директор Центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

- У нас есть сайт opeka24.ru, можно нам позвонить (391) 212-99-60. Набор документов очень индивидуальный, сначала нужно проконсультироваться со специалистом. И хочу напомнить, что можно стать родителями на выходные дни, праздники, каникулы и хотя бы на время подарить ребенку семейное тепло и домашний уют.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как увлечь детей наукой

Этот вопрос обсуждали на радио «Комсомольская правда»-Красноярск» генеральный директор детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг и директор Музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова. И сегодня мы публикуем часть нашей беседы

- Поскольку в этом году «Клуб выходного дня» начался с «Кванториума», первое слово вам, Сергей. Коротко обозначьте те возможности для детей, которые предоставляет детский технопарк.

- У нас восемь направлений технического творчества, в год обучаем около 1300 детей, программа рассчитана на год, но есть и те, кто с нами уже несколько лет.

- Юлия, в этом году мы у вас не были, но были в прошлом, 2020-м. Ваш музей тоже занимается наукой с детьми. Как это организовано?

- Помимо выставок, у нас есть два больших образовательных проекта - школа юного геолога, первая ступень на пути к профессии, и в этом году у нас запущена онлайн-школа, в которой учатся дети не только нашего региона, но и русскоговорящие дети из других стран, что нас очень радует. Эти проекты работают благодаря поддержке компании «Полюс Красноярск».

- Для того чтобы детям было интересно заниматься наукой, важно правильно подобрать педагогов. Что такое современный педагог, от которого зависит практически все?

Сергей:

- На самом деле кадровая проблема есть, мы ищем где только можно и сами выращиваем. Для нас важно, чтобы это были молодые люди, они могут говорить с детьми на одном языке. При этом сами увлекаются наукой и умеют работать руками.

Юлия:

- Совершенно согласна. У нас еще требуется физическая выносливость, мы же выезжаем с детьми на полевые работы. Еще важна активная жизненная позиция, горящие глаза. На собеседовании всегда спрашиваю, кто ваш любимый ученый, и если его нет, в музее такой человек не сможет работать, у нас обязательны бесконечное любопытство и желание учиться.

- Какие форматы интересны современным детям? Они хотят думать? Работать руками? Им не хватает общения?

Сергей:

- Все это важно! А для нас важно, чтобы не родители привели ребенка, а он сам пришел. И уже заметили, что если нет возможности работать руками, то интерес может пропасть. На следующий год впервые делаем отдельный набор в наш Hi-Tech цех с самым современным оборудованием.

Юлия:

- Дети сейчас, как и всегда, любопытны и хотят получать новые знания. И нам нужно сделать так, чтобы им было интересно.

- Юлия, музей ГЕОС, геологии Центральной Сибири, находится в самом центре города, Мира, 55, у вас вход свободный для всех и расположение очень удобное. А расскажите про свои экскурсии, возможно, еще не все об этом знают.

- Очень популярен наш туристический проект, мы рассказываем, какие геологические процессы создали те горы и долины, которые мы видим вокруг Красноярска. Нам очень повезло с геологической точки зрения, например, у нас в Академгородке есть выходы самых древних пород на Земле, которым 600 миллионов лет! Присоединяйтесь к нам в соцсетях или на сайте, там вся информация о наших событиях.