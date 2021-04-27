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27 апреля 2021 8:26

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории