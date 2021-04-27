Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории
Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории