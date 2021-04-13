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13 апреля 2021 7:34

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»: изучали, любовались и удивлялись

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»