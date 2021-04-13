В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»: изучали, любовались и удивлялись

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»