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5 апреля 2021 13:16

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум

«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня». Кванториум