«Не дождался заветного лекарства»: дело о смерти красноярского ребенка от СМА теперь на контроле у Бастрыкина

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К главе Следственного Комитета России во время приёма граждан обратилась семейная пара из Красноярска. У них появились вопросы о ходе расследования смерти их малолетнего сына. Как сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ, родители погибшего ребенка жалуются на допущенную волокиту и считают, что следователи оставили без внимания несколько лиц, причастных к трагедии.

Александр Бастрыкин заслушал ход уголовного дела, возбужденного по статьям «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «халатность, повлекшая за собой причинение смерти». По итогу он раскритиковал работу следователей из Красноярского края. Теперь уголовное дело будет расследоваться сотрудниками центрального аппарата.

Также Председатель СК поручил перепровести необходимые экспертизы в ведомственном центре и разобраться в ситуации с поставками лекарств в регионе.

В отношении сотрудников красноярского СК, занимавшихся расследованием уголовного дела, будут проведены служебные проверки.

Напомним, что 30 января 2020 года в реанимации краевой детской больницы скончался двухлетний малыш Захар Рукосуев с редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией. Ребенок нуждался в «Спинразе», лекарстве, одна инъекция которого стоит 7-8 миллионов рублей, а их требуется несколько. Но вовремя помощь так и не пришла, ребенок погиб.

Захар Рукосуев. Фото: инстаграм мамы Захара

По словам родителей, они неоднократно обращались в различные органы на региональном уровне с просьбами о получении необходимого препарата, однако должностные лица отказали в помощи. Их сын не дожил до своего трёхлетия несколько месяцев.

На сегодняшний день в Ачинске расследуется еще одно уголовное дело, связанное со смертью ребенка, не получившего лечения. Маленький Вениамин Ворончихин скончался за сутки, до назначенной даты введения препарата.

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