В Красноярском крае после смерти ребенка от неизлечимой болезни завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после смерти ребенка от неизлечимой болезни завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома. Цитируем: «по материалам процессуальной проверки возбуждено уголовно дело по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУЗ «КККЦОМД» своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение смерти годовалому ребенку (ч. 2 ст. 293 УК РФ)».

Напомним, что у годовалого ребенка была диагностирована спинальная мышечная атрофия – СМА. Это очень редкое заболевание, ход которой при своевременном лечении можно замедлить. Ключевое слово – своевременном. Дорогостоящее лекарство «Нусинерсен» («Спинраза») (в пределах 8 миллионов рублей за 1 укол) было закуплено, лечение должно было начаться 10 марта, но 1 марта малышу стало хуже. Он его не дождался. Неустановленные пока должностные лица Краевого центра охраны материнства и детства не приняли меры к тому, чтобы лечение началось своевременно, говорится в сообщении следкома.