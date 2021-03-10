Лекарство купили, но не успели начать лечение: в Ачинске погиб годовалый малыш со СМА

Мальчик скончался во время транспортировки из Ачинска в Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске, Красноярский край, умер годовалый малыш с редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией (СМА). Мальчик не смог дождаться начала лечения. Об это рассказали в фонде поддержки семей с детьми-СМАйликами «Звезда на ладошке».

Лекарство – дорогостоящий препарат «Спинраза» - было закуплено для старта лечения, но маленький Вениамин Ворончихин не смог дождаться первого введения препарата. Малыш скончался за день до назначенной даты.

В краевом центре охраны материнства и детства, курирующем детей со СМА, рассказали «Комсомолке», что «Спинразу» должны были поставить ребенку 10 марта. Но 1 числа Вениамину стало хуже. Малышу оказали первичную помощь в районной больнице, а затем передали в руки врачей Ачинского центра охраны материнства и детства, чтобы стабилизировать состояние и увести в Красноярск. Но 9 марта состояние малыша резко ухудшилось при транспортировке в краевой центр.

- Специалисты не связывают смерть данного пациента с отсутствием препарата. Препарат «спинраза» – патогенетическое лекарство, предназначенное для плановой пожизненной терапии, это не экстренное лекарство. У Вениамина изначально болезнь протекала тяжело с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, что неоднократно фиксировалось в истории болезни за ноябрь, январь и февраль.

Причина смерти годовалого малыша пока неизвестна, её узнают только после вскрытия.

Напомним, в Красноярском крае проживает 8 малышей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, которые получают лечение препаратом «спинраза».

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