Экс-управляющий Пенсионным фондом Красноярского края предстанет перед судом

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В ближайшее время в суд уйдет уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего управляющего Пенсионном фондом Красноярского края. Дениса Майбороду обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в серьезной растрате бюджета.

Следователи утверждают, что чиновник был в сговоре со своим заместителем и получил взятку суммой 13 000 000 рублей. Деньги предлагались за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта - более 130 миллионов рублей.

Сделка совершалась через аффилированнную фирму. Другими словами – компанию, которая является подконтрольной более крупной «материнской» организации. Но позже экспертиза показала: на самом деле здание стоит 55 миллионов, к Майбороде возник вопрос, где же оставшиеся 75?

В отношении экс-чиновника расследовалось уголовное дело по статьям «растрата в особо крупном размере» и «получение взяток в особо крупном размере». Бывшего руководителя заключили под стражу в январе 2020, несколько раз её продлевали. Сейчас прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, 38 томов уголовного дела ждут отправки в суд. Если инстанция посчитает, что вина доказана, то чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы и большой штраф.

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