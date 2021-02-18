Бывший руководитель ПФР Красноярского края не выйдет из СИЗО до мая

Общий срок заключения составляет 16 месяцев и 1 сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-руководителю пенсионного фонда красноярского региона вновь продлили арест. В этот раз он останется в СИЗО еще на 3 месяца. Как сообщает пресс-служба краевого суда, покинуть стены следственного изолятора бывший чиновник сможет не ранее 20 мая. Общий срок меры пресечения в виде заключения под стражу на сегодняшний день составляет 16 месяцев и 1 сутки.

В последний раз арест продлевали в конце января, тогда Денис Майборода знакомился с материалами своего уголовного дела. Объем которого достаточно большой – всего 38 томов.

Следователи утверждают, что чиновник был в сговоре со своим заместителем и получил взятку суммой 13 000 000 рублей. Деньги предлагались за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта - более 130 миллионов рублей.

Напомним, что бывшего руководителя ПФР задержали в январе 2020 года. Денису Майбороде ему инкриминируют два умышленных тяжких и два особо тяжких преступления по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий» (пунк «в» части 3 статьи 286 УК РФ). И по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).