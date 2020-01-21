СМИ: задержан руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:59:33+03:00

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Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду задержали сегодня, 21 января. Первым об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на собственные источники. Затем об этом сообщили другие издания и телеграмм-каналы, также ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Официально эту информацию пока не подтверждают, но и не отрицают ни в следственном комитете, ни в ФСБ, ни в самом госучреждении.

Напомним, что в ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 миллионов рублей. По нему был задержан заместитель руководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU