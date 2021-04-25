Разрушенную строителями ограду Троицкого кладбища в Красноярске начнут восстанавливать Фото: Мария ЛЕНЦ

Разрушенную строителями ограду Троицкого кладбища в Красноярске вскоре начнут восстанавливать. В этом, в общем-то, сомнений не было – само событие вызвало такой резонанс среди горожан, что даже обернулось уголовным делом. Теперь, чтобы исправить ошибку, городские власти должны вернуть все на свои места.

Напомним, что ЧП городского масштаба произошло в сентябре 2019 года. Очевидцы заметили, что бригада строителей с кирками и лопатами сносит кирпичное ограждение погоста со стороны улицы Шахтеров, примыкающее с площади Победы. Выламывали целыми кусками и тут же загружали в самосвал и вывозили на помойку. Поднялась целая волна негатива в соцсетях, пошли звонки в СМИ: кто позволил разрушать старинный забор?!

Место разрушения затянули сеткой Фото: Мария ЛЕНЦ

После этого работы прекратились. И начались разборки: действительно, а кто позволил? Вообще-то Троицкий акрополь, как и его ограждение, является объектом культурного наследия, он был построен в период с 1840 – 1910 годов. Свой охранный статут он получил еще в 1987 году. И если он покосился и находится в аварийном состоянии, то его не сносить надо, а реставрировать.

В мэрии тогда поясняли:

- Была информация о том, что Троицкий погост входит в состав объекта культурного наследия. А что входит в понятие, не было перечислено, - говорил на встрече с журналистами вице-мэр Владислав Логинов. - Определенные ответственные лица, не вчитавшись в эту информацию, приняли решение. Поэтому дальше будем разбираться на самом деле.

В общем, чиновник, который подмахнул документ о сносе старинного ограждения, «не вчитавшись», получил штраф 3 тысячи рублей. А городские власти должны теперь исправить ошибку. Одна только проектная документация обошлась бюджету в 1,5 миллиона рублей (во всяком случае такая цифра стояла на сайте госзакупок).

А вот таким Троицкое кладбище было более 100 лет назад. Фото: сайт Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

На минувшей неделе Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края сообщила, что проектная документация для проведения работ по сохранению ограды Троицкого некрополя уже готова и прошла согласование.

- В соответствии с проектными решениями планируется провести реставрацию сохранившейся части объекта. Кроме того, предусмотрено проведение работ по воссозданию фрагмента ограждения, утраченного в сентябре 2019 года. При реставрации планируется использовать сохранившийся исторический кирпич.

Так что можно объявлять тендер на выбор подрядчика. Но и тут есть свои нюансы: абы какая компания сюда не зайдет. У подрядчика должен быть допуск к работам на объектах культурного наследия. А таких в Красноярске немного.

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