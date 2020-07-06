6 Июль 2020 2020-07-06T14:32:23+03:00

В Красноярске поврежденное ограждение Троицкого кладбища восстановят в этом году Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске поврежденное ограждение Троицкого кладбища восстановят в этом году. Такая информация появилась на официальном портале администрации города. В ближайшее время на сайте госзакупок появится объявление о тендере: начнется подбор подрядчика, который разработает проект восстановительных работ.

Среди требований к подрядчику – лицензия на работу с объектами культурного наследия. А по итогу проектная документация должна будет пройти историко-культурную экспертизу, ее должна согласовать служба по охране объектов культурного наследия. На проектирование из бюджета выделено 1,5 миллиона рублей. Проект должен быть готов до конца 2020 года.

Напомним, в сентябре 2019 года ремонтная бригада сломала часть ограды Троицкого кладбища со стороны улицы Шахтеров. Горожане возмутились, забросали мэрию гневными письмами. Работы прекратились. Прокуратура провела проверку, ответственных за снос старинной ограды чиновников наказали. Сейчас на Троицком кладбище установлено временное ограждение на бетонных основаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU