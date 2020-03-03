2020-03-03T07:45:27+03:00
Общество

Нонсенс! За снос ограды Троицкого кладбища виновного чиновника оштрафовали на 3 000 рублей

Троицкий некрополь является доказанным объектом культурного наследия Красноярского края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Троицкое кладбище - объект культурного наследияТроицкое кладбище - объект культурного наследияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Экс-заместитель руководителя департамента горхозяйства, виновный в уничтожении ограды Троицкого кладбища, наказан - его оштрафовали на 3 000 рублей. при всем желании суровым наказание не назовешь. а между тем троицкое кладбище - доказанный объект культурного наследия. Напомним, ограду варварски снесли в сентябре прошлого года. Подогнали технику и в течение нескольких часов сровняли с землей огромный участок забора. Начался скандал. Объясняя свои действия, администрация Красноярска заявила, что чиновники просто не вчитались в документы. Легкой рукой подмахнул подпись именно бывший зам главы департамента горхозяйства. Его имя в прокуратуре Красноярского края назвать отказались. Тем не менее известно, что чиновник уволен.

Добавим, что прокуроры передали результаты проверки в УФАС, как того и требует закон. именно антимонопольщики вынесли постановление о штрафе, который многие красноярцы уже назвали откровенно смешным. Ведь закон предусматривает и уголовную ответственность за уничтожение объектов культурного наследия. Что именно сделал чиновник?

конкурсные документы на ремонт ограды кладбища были оформлены с вопиющими нарушениями. Не были указаны дополнительные требования к участникам закупки. Речь о том, что у подрядчика должна быть лицензия и опыта работ в сфере сохранения объектов культурного наследия. Конкурсные документы утвердили без согласования Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Против чиновника, который «не вчитался», прокуратурой и было возбуждено административное дело по статье об утверждении конкурсной документации с нарушениями. Поэтому ему выписали штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не вчитались. Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снос ограды Троицкого кладбища

Казалось бы, в чем проблема - снесли и снесли. Один нюанс: ограда Троицкого кладбища - не просто забор, а исторический памятник. Более того, объект включен в реестр охраняемых. В соцсетях поднялась настоящая буча по поводу сноса ограды, - только ленивый, пожалуй, не высказался. При этом, судя по заявлению чиновников, в администрации были в курсе того, что объект непростой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нонсенс! За снос ограды Троицкого кладбища виновного чиновника оштрафовали на 3 000 рублей
В Красноярске среди гаражей поймали закладчика с 1,5 килограммами «соли»
Экс-депутат Заксобрания избран новым главой Манского района
«Просто не заметил»: мужчина санями сбил 78-летнюю бабушку и сбежал
Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта
В Красноярск прилетели более 140 спортсменов для участия в Кубке мира по фристайлу
Красноярцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе
В Норильске мужчина упал с большой высоты и остался жив
Выбран новый глава Манского района Красноярского края
Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске
Райффайзенбанк запустил Кэшбэк карту без скрытых условий
Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
22 человека без крова. Взрывом бойлера вынесло стену дома в Красноярском крае
Приговор за жестокое убийство Галины Миненко шокировал красноярцев
«Рок-звезда на красной тачке»: модель из Канска борется за любовь стоматолога в шоу «Холостяк»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году