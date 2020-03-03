Нонсенс! За снос ограды Троицкого кладбища виновного чиновника оштрафовали на 3 000 рублей

3 Март 2020 2020-03-03T07:45:27+03:00

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Экс-заместитель руководителя департамента горхозяйства, виновный в уничтожении ограды Троицкого кладбища, наказан - его оштрафовали на 3 000 рублей. при всем желании суровым наказание не назовешь. а между тем троицкое кладбище - доказанный объект культурного наследия. Напомним, ограду варварски снесли в сентябре прошлого года. Подогнали технику и в течение нескольких часов сровняли с землей огромный участок забора. Начался скандал. Объясняя свои действия, администрация Красноярска заявила, что чиновники просто не вчитались в документы. Легкой рукой подмахнул подпись именно бывший зам главы департамента горхозяйства. Его имя в прокуратуре Красноярского края назвать отказались. Тем не менее известно, что чиновник уволен.

Добавим, что прокуроры передали результаты проверки в УФАС, как того и требует закон. именно антимонопольщики вынесли постановление о штрафе, который многие красноярцы уже назвали откровенно смешным. Ведь закон предусматривает и уголовную ответственность за уничтожение объектов культурного наследия. Что именно сделал чиновник?

конкурсные документы на ремонт ограды кладбища были оформлены с вопиющими нарушениями. Не были указаны дополнительные требования к участникам закупки. Речь о том, что у подрядчика должна быть лицензия и опыта работ в сфере сохранения объектов культурного наследия. Конкурсные документы утвердили без согласования Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Против чиновника, который «не вчитался», прокуратурой и было возбуждено административное дело по статье об утверждении конкурсной документации с нарушениями. Поэтому ему выписали штраф.

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Казалось бы, в чем проблема - снесли и снесли. Один нюанс: ограда Троицкого кладбища - не просто забор, а исторический памятник. Более того, объект включен в реестр охраняемых. В соцсетях поднялась настоящая буча по поводу сноса ограды, - только ленивый, пожалуй, не высказался. При этом, судя по заявлению чиновников, в администрации были в курсе того, что объект непростой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU