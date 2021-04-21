За 4 дня до трагедии мать просила опеку забрать двух детей: подробности зверского убийства отцом сыновей в Якутии

Подробности зверского убийства отцом сыновей в Якутии

Трагедию, которая произошла 19 апреля в Якутии, до сих пор обсуждают с содроганием – родного отца подозревают в том, что он зарезал двух своих сыновей. Одному малышу в августе этого года исполнилось бы три года, второму в декабре отметили один годик. Два ни в чем не повинных крохи – за что? Почему? Кто виноват и кто недосмотрел? Куча вопросов. И самый главный среди них – кто же будет отвечать за их смерть.

В этой истории вроде все понятно, но вместе с тем предстоит долго и кропотливо разбираться в причинах и обстоятельствах. Утром 21 апреля следком Якутии сообщил: заведено уголовное дело на органы опеки. По мнению следователей к трагедии привела халатность специалистов учреждения. В распоряжении «Комсомольской правды»-Красноярск оказались подробности этой истории.

Село Таймылыр Булунского района Якутии – настоящий край света, находится за Полярным кругом. До районного центра Тикси – 190 километров. До Якутска – почти 1070 километров по прямой. В конце февраля 27-летняя Мария П. улетела в республиканскую больницу на операцию. Два ее сынишки остались дома с мужем. Сердце было не на месте, но свекровь и сестра мужа уверяли – пусть летит спокойно, лечится, а они присмотрят за детьми.

15 апреля Мария дозвонилась до специалиста органов опеки в районный центр. Умоляла забрать ее детей. Говорила, что ее муж в приступах ревности ведет себя агрессивно, он пугает детей, не дает им спать. Сама бы примчалась, но врачи категорически не отпускают.

Что же тревожило молодую женщину: дело в том, что 27-летний Константин К. – инвалид, состоит на учете у врача-невропатолога. У него несколько серьезных диагнозов. Мы не можем их называть, но поверьте, при таких заболеваниях детей вообще нельзя оставлять наедине с таким человеком.

Опека отреагировала – детей забрали из дома и передали бабушке (матери мужчины), которая живет отдельно. 18 апреля отец пришел к бабушке и забрал сыновей – пообещал, что будет заботиться о них. На всякий случай бабушка отправила к ними свою 21-летнюю дочь (сестру подозреваемого). Если бы пожилая женщина проявила твердость характера, если бы не поддалась на уговоры, если бы...

- Вечером тетя уложила ребятишек спать в одной комнате с отцом, а сама легла в другой, - рассказывает «КП» собственный источник. – Около 7 часов утра она проснулась, потому что услышала громкий плач. Зашла в комнату и увидела страшную картину. Оба малыша лежали в крови, с глубокими ранами от кухонного ножа.

К сожалению, спасти малышей не удалось. Скорая привезла их в ФАП, местные медики ничего не смогли бы сделать, ведь в подобных случаях нужна немедленная операция, мощное оборудование. Оба малыша скончались. Отец попытался свести счеты с жизнью, когда понял, что натворил. Он выжил, его жизни ничто не угрожает

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