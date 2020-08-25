Спящего ребенка задушил шарфом: житель Красноярска убил подругу и ее маленькую дочь

Житель Красноярска убил подругу и ее дочь. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Просто приревновал – увидел человека, с которым идет под руку. Ну, и убил, - неохотно рассказывает на камеру Константин Ф. Сегодня, 25 августа, красноярский краевой суд признал его виновным в двойном убийстве: подруги и ее 4-летней дочки. Только вот мотивом оказалась не ревность, как утверждал подсудимый.

Все произошло 17 сентября 2019 года на улице Воронова. Здесь жила 28-летняя женщина вместе со своим ребенком и любовником – снимала жилье. Однажды соседи почувствовали, что из квартиры доносится жуткий запах, позвонили хозяйке. Та открыла дверь и обомлела… В одной из комнат лежали тела.

Шок, но в то же время в доме был сожитель убитой, Константин. На допросе признался: с женщиной и девочкой расправился он. Уверял: приревновал подругу, увидев ее с другим, вот и убил. Сдали нервы.

Однако следователи выяснили: подозреваемым двигали не эмоции, а расчет. Константин давно уже жил за счет подруги, ездил на ее машине. И не хотел отдавать ни авто, ни деньги – задолжал любовнице 210 тысяч рублей.

Вот и решил – чем платить, лучше избавиться. И от женщины, и от ребенка-свидетеля. Накачавшись алкоголем, напал на подругу. Задушил, а после, испугавшись, что она еще жива, еще 14 раз ударил ножом. Затем задушил шарфом спящего ребенка.

- Когда все было кончено, несколько дней держал тела в квартире, - рассказали в пресс-службе краевого суда. – Время от времени возвращался на место, рассыпал порошки, чтобы убрать трупный запах. Все это продолжалось до тех пор, пока не приехала хозяйка жилья.

Еще один момент: убив любовницу, мужчина собрал и вынес из квартиры ее ценные вещи, чтобы сдать в комиссионку. Не гнушался ничем.

P.S. На суде свою вину Константин признал. Сообщил как все было – в подробностях. Кроме того, у него есть маленький ребенок. Все это учли при вынесении приговора – как смягчающие обстоятельства. Тем не менее решение суда было суровым: 20 лет и 2 месяца лишения свободы. Причем первые 7 лет в тюрьме, а остальное в колонии строгого режима. Также с подсудимого должны взыскать 3 миллиона рублей - компенсацию морального вреда родным убитых. А еще стоимость похищенного и затраты на похороны.