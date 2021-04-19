В Якутии мужчина убил двоих маленьких сыновей, а затем попытался свести счеты с жизнью

Фото: скриншот СК

Жестокое убийство случилось сегодня, 19 апреля, в Якутии. Житель одного из сел Булунского района зарезал двоих маленьких сыновей в возрасте одного года и двух лет. Как сообщают в Следкоме, когда детей обнаружили, они были еще живы, но, к несчастью, мальчишки скончались в больнице.

По версии следствия всё произошло в доме, где проживала семья. В момент убийства матери мальчиков с ними рядом не было. Женщина находилась в Якутске на стационарном лечении после операции. Их отец нанёс несколько ножевых ранений свои детям, затем предпринял попытку свести счеты с жизнью.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух малолетних лиц». На место трагедии вылетела следственно оперативная группа. Сейчас силовики проводят осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляются осмотры, назначен ряд экспертных исследований.

В Следственном комитете отмечают, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Теперь в отношении должностных лиц из органов системы профилактики будет проведена проверка. Расследование уголовного дела продолжается.

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