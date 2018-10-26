В Туве отец убил кочергой новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-26T14:53:47+03:00

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В селе Баян-Кол, Республика Тыва, произошло страшное преступление: отец подозревается в убийстве своего новорожденного сына. Малышу исполнился всего 21 день, когда оборвалась его крохотная жизнь. В пресс-службе тувинского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: трагедия произошла десять дней назад, 15 октября, в одном из частных домов села.

Родители ребенка – 29-летний отец и 25-летняя мать вместе расписали спиртные напитки. Начали застолье в утра, пили с небольшими перерывами. А потом поссорились. Мужчина доказывал свою правоту сначала словами, а потом схватил кочергу и несколько раз ударил жену. В тот момент у нее на руках находился ребенок и несколько ударов досталось ему.

Врачи пытались спасти малыша, но увы – травмы оказались несовместимыми с жизнью. Через три дня после случившегося он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.