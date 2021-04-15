Это не шутки - исчезли все машрутки: вспоминаем закрытые автобусные маршруты Красноярска

Это не шутки - исчезли все машрутки: вспоминаем пропавшие автобусные маршруты Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 апреля в Красноярске исчезли еще два автобусных маршрута. Любимый многими жителями Октябрьского и Советского района 51-й, и 20-й, связывающий Покровский с Автовокзалом «Восточный». Они продержались лишь на полгода дольше №91, закрытого в ноябре 2020 года. Ранее «КП-Красноярск» уже анализировала транспортную ситуацию в городе.

Зачем?

Причина отмены лаконична – договор с городскими властями закончился, а перевозчик решил его не продлевать. Всему виной несоответствие подвижного состава современным требованиям. Только пассажирам от этого не легче.

51-й автобус мог сравнительно быстро доставить жителей Высотной и Крупской в Зеленую Рощу и наоборот. 20-й маршрут был одним из немногих проводников для жителей Гидролизного поселка в «цивилизацию». Кроме того, «двадцатка» была единственным маршрутом, связывающим Покровский с «Восточным».

Это не шутки - исчезли все машрутки: вспоминаем пропавшие автобусные маршруты Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Частично эти маршруты заменят новым 21-м автобусом. Но восполнить боль утраты он сможет лишь условно. Красноярцы уже успели назвать его экскурсионным. Если 51-й довозил пассажиров от конечной до конечной за 40 остановок, то 21 – за 54. А жителям отдаленных правобережных микрорайонов теперь и вовсе пора объявлять себя локальными Робинзонами.

- Какой кошмар! Живу на Одесской, и лишь пару дней назад узнал, что 20-ку закрывают. И что теперь делать? Понятно, что район не очень популярный, но мы тоже красноярцы и тоже хотим быстро добираться, куда надо. Здесь далеко не у каждой семьи есть машина, - говорит житель Фестивального – одного из районов лишившихся важного маршрута.

- Приехали. Город растет, а легче не становится. Живу на Лесопарковой, а работаю на Металлургов. Теперь добираться будет очень «весело». 51-й хоть побольше был, а 21-й же ПАЗик. Пусть и новый, - добавляет красноярка из Октябрьского района.

Что было раньше?

Проблема с количеством общественного транспорта в Красноярске назрела довольно давно – еще с 2018 года. Весна того года стала настоящим расцветом реформ. С дорог города исчезли аж 10 маршрутов: 1,13,34,35,68,69,76,79,84,89.

Некоторые из них были действительно проблемными. Так, 35-й маршрут, ходивший от Госуниверситета до Академгородка, стал в студенческой среде настоящим мемом, так как дождаться его в короткие сроки было сродни подвигу. 69-й автобус практически дублировал 61-й, поэтому здесь «потери бойца» не заметили. Маршрут №13 же был настолько локальным, что многие даже и не знали о его существовании.

Это не шутки - исчезли все машрутки: вспоминаем пропавшие автобусные маршруты Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с тем, исчезли и весьма популярные, а в некоторых кругах, даже культовые маршруты.

№68 пользовался невероятным спросом среди студентов СФУ, учащихся на «горе». Автобус двигался от Госуниверситета и за 20 минут мог доставить до центра, а за 40 минут до «Планеты». Однако новость о его отмене шокировала не только студентов, но и остальных жителей Октябрьского района и Зеленой Рощи.

Его частично заменили маршрутом №12, но он двигается до Северного. Теперь студентам из Рощи приходится пользоваться 88-м автобусом, на который вполне можно сажать туристов, желающих познакомиться с красотами левого берега.

Потеря №89 стала настоящей трагедией для жителей поселка Таймыр и Ботанического микрорайона. Этот автобус был единственным связующим звеном между этими районами с Ленинским. Адекватно заменить маршрут не удалось до сих пор.

Самый серьезный удар по транспортной доступности ощутили жители улицы Калинина. Их лишили сразу двух маршрутов в один момент – 34 и 84. Второй из них был единственным способом добраться до Ленинского района достаточно быстро. Сейчас такой возможности нет совсем.

№34 – это еще один маршрут, которого лишилась «Ботаничка». А ведь на нем можно было через Калинина быстро добраться до центра.

На сегодняшний день на Калинина действуют лишь два автобуса – 52 и 88, а также один троллейбус №13. Словом – не густо.

Ощутимо «обескровился» и Академгородок. Там был отменен популярный среди студентов маршрут - №76. Он значительно разгружал вечно забитый №63, помогая без толпы и достаточно быстро довозить пассажиров в самые дальние закоулки Северного.

Чуть менее ощутимыми оказались потери №№ 1 и 79. Они тоже выручали при запоздании самых популярных автобусов, но повышенным комфортом похвастаться не могли, как и серьезным охватом. Хотя, №1 ходил допоздна и подбирал пассажиров, которые отчаялись добраться поздним вечером с одного берега на другой.

На фоне массовой отмены всего и вся, чиновники пытались, поддержать пассажиров снижением цен при пересадках по транспортным картам. Это работало на первых порах. Но вскоре стоимость билета повысилась с 22 до 26 рублей, в том числе по ТК. Вот и вышло, что автобусов стало меньше, а цена на проезд выше.

Чего ждать в будущем?

Совсем недавно Красноярск лишился еще одного важного маршрута - №91. Сначала ему изменили схему движения, убрав из центра города, а затем и отменили вовсе, что вызвало волну сдержанного негодования у жителей Ветлужанки и Зеленой Рощи. То есть, за несколько месяцев у жителей Октябрьского района «отобрали» целых два маршрута, которые могли быстро доставить их от района ГорДК до Рощи через Партизана Железняка.

Это не шутки - исчезли все машрутки: вспоминаем пропавшие автобусные маршруты Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, остается нерешенной проблема с Николаевским мостом. Он вовсю работает, но через него ходит один лишь маршрут №31. И то не так часто, как хотелось бы. И неизвестно, когда по этой транспортной артерии пустят еще что-то и произойдет ли подобное в принципе. Отрезанным от города остается и мкрн Солонцы-2, где пустили лишь один №76, который вскоре был заменен на №22, маршрут который едва ли можно назвать популярным.

Возникает парадокс. Город расширяется, новые районы растут как грибы после дождя, но количество общественного транспорта не растет, а наоборот. Теперь остается только следить, как с данной ситуацией будут справляться городские власти.

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