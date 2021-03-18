В Красноярске перевозчики намерены поднять цены на проезд в автобусе до 30 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перевозчики просят поднять цены за проезд в автобусе до 30 рублей. Свои предложения властям они намерены сформулировать этим летом, чтобы начать осень с новыми тарифами. Предприниматели настаивают на том, что работают себе в убыток: якобы пассажиропоток снижается, а помощи от бюджета ждать не приходится. Плюс пандемия, плюс инфляция. Одним словом, перевозчикам нужны новые тарифы.

В то же время горожане недовольны тем, что происходит сейчас в транспортной сфере. Например, в последнее время ликвидированы несколько популярных маршрутов, существовавших в Красноярске десятилетиями. Например, с сентября убрали маршрут № 91 от Ветлужанки до КрАЗАа. Заменили на магистральный троллейбус, но скорость поездки для пассажиров заметно снизилась. Буквально несколько дней назад ликвидировали маршрут № 51 и 20, заменив его на 21 (хотя маршрут следования у него совершенно иной). А перед универсиадой и вовсе закрыли десяток маршрутов.

В то же время горожане не перестают жаловаться на то, что по утрам в час пик попросту не успевают втиснуться в салоны своих автобусов.