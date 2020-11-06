Нерентабелен: в Красноярске закроют 91-й маршрут автобусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 91-й автобусный маршрут отменят за нерентабельность. Об этом сообщили в департаменте транспорта со ссылкой на перевозчика.

Как выяснилось, обслуживать маршрут невыгодно, низкий пассажиропоток. К тому же из-за пандемии коронавируса увеличились расходы на профилактику, утверждает перевозчик. Так что маршрут закроют уже с 19 ноября.

Он соединял микрорайон Ветлужанка с Агротерминалом. Сейчас вместо 91-го жители Ветлужанки могут уехать на Свободный автобусами № 5, 26, 53 и 85, а в Северный и Покровку на 53-м и 88-м.

Чтобы не прерывать транспортное сообщение улиц Шумяцкого и Мате Залки с Покровкой, принято решение изменить схему движения 88-го маршрута.

Новая схема движения 88-го.

С 17 ноября она будет выглядеть так: Краснодарская – Комсомольский – Мате Залки – Шумяцкого - 9 Мая. То есть уберут остановки «Улица 9 Мая» и «Проспект Комсомольский», но добавят новые «Северный», «Школа 147, улица Шумяцкого», «Улица Шумяцкого».

На маршруте теперь будут использовать автобусы большого и среднего класса.