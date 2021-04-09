Может ли Анатолий Быков баллотироваться в Госдуму, находясь под следствием Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что Анатолий Быков выразил желание баллотироваться в Госдуму, несмотря на ряд выдвинутых обвинений. Его письмо красноярцам опубликовал соратник, известный ресторатор, Владимир Владимиров. На фоне этого многие задаются вопросом о законности такого шага, ведь Быков уже был ранее судим, а сейчас находится в СИЗО.

Юрист Николай Алмаев пояснил «КП-Красноярск» законно ли для Быкова баллотироваться в Госдуму.

По словам Николая Алмаева, никаких препятствий для ухода в Госдуму перед Быковым на сегодняшний день нет:

- Срок давности его судимости прошел. Сейчас Анатолий Петрович абсолютно чист перед законом и может баллотироваться в Госдуму. Юридически он не судим.

Однако юрист добавил, что если вина Быкова будет доказана, а решение суда вступит в законную силу, его быстро лишат полномочий:

- Он может выдвигаться, как от любой партии, так и в качестве самовыдвиженца. Но в случае признании его вины, депутатских полномочий его лишат.

Добавим, что сейчас завершено расследование одного из пяти уголовных дел, возбужденных на предпринимателя. Оно будет рассматриваться судом присяжных.

Николай Алмаев отметил, что суд присяжных для фигурантов уголовных дел – это палка о двух концах:

- С одной стороны, считается, что этот процесс более объективен, а давление на судью снижено, но с другой – он получается более длительным и бюрократичным. Судьи не любят подобные «затягивания», и если присяжные признают подсудимого виновным, могут назначить максимальное наказание, предусмотренное законом.

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