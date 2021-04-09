Обвиняемый по пяти уголовным делам Анатолий Быков собирается баллотироваться в Госдуму Фото: Мария ЛЕНЦ

Анатолий Быков, который в настоящее время находится в следственном изоляторе и готовится к судебным заседаниям, сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму. Письмо Быкова опубликовал накануне, 8 апреля, в соцсетях его сторонник, ресторатор Владимир Владимиров.

Выдержки из обращения, которое цитирует «Проспект Мира»: «Не могу не принять ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец! Уверен, что в работе по выдвижению моей кандидатуры на выборы мы столкнемся с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти, но считаю, что, во-первых, вместе мы все преодолеем.. Отступать некуда, с нами правда, вера и Бог!»

Напомним, что в настоящее время на Анатолия Быкова заведено пять уголовных дел. Расследование по одному из них уже завершено. Оно будет рассматриваться судом присяжных, в настоящее время как раз формируется коллегия. Речь идет о двойном убийстве 1994 года, Быков проходит как организатор. Всю информацию по делу Анатолия Быкова можно прочитать здесь.