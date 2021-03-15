Владимир Владимиров: биография известного ресторатора – от официанта до депутата

Владимир Владимиров Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский бизнесмен Владимир Владимиров долго шел к своему. Первые успехи пришли к нему в начале «перестройки».

Ранние годы

Владимир Владимирович Владимиров родился 13 декабря 1961 года в Красноярске. После окончания школы будущий бизнесмен начал работать официантом и барменом в ресторанах города. Моментального взлета карьеры не получилось.

Лишь в 1986 году молодой Владимиров перешел на должность завотделом Центрального и Октябрьского райпищеторгов.

Заняться бизнесом Владимиров решил уже после распада Советского союза.

Начало бизнес-карьеры и первые успехи

В 1991 году Владимир Владимиров основал ООО «Комфорт-Экспресс». В 1997 году предприниматель открыл «ИП Владимиров», а в 1998 году свое первое заведение – кафе «Наутилус». Оно стало первым крупным триумфом Владимирова в ресторанном бизнесе. Развитие успеха не заставило себя долго ждать.

Триумфальные 00-е

С начала нового тысячелетия дела Владимирова резко пошли в гору. Под новым брендом «В.В. Владимиров и Ко» заведения открывались одно за другим: первое кафе узбекской кухни «Али-Баба», «Масленица», «Калинка-малинка», «ГадаловЪ» и другие. Помимо общепита под началом Владимирова открывались также кинотеатры, склады посуды и магазины.

Вскоре успехи предпринимателя заметили на уровне мэрии Красноярска. В 2005 и 2009 годах Владимиров отмечался наградами городской администрации «Предприниматель года» в сфере общепита. Кроме того, в 2009 году ресторатора наградили орденом «За службу России».

Путь в политику

В начале 10-х Владимиров продолжил развитие своего бизнеса, однако, также начал смотреть в сторону политики. В 2013 году он был избран депутатом в красноярский Горсовет от партии «Патриоты России». В 2018 году пытался переизбраться, но выборы проиграл.

Общественная деятельность

Член Общественных советов при краевых ФСКН, ГУФСИН, МВД, председатель правления «Сибирской Ассоциации Гостеприимства», президент НКБО «Фонд Владимирова «Большая семья».

Скандалы

В 2014 году Владимиров плюнул в журналиста за плохой отзыв о заведении;

В 2016 году пришел на заседание Городского Совета в маске экс-президента США Дональда Трампа;

В 2017 году в соцсетях ругался с депутатом Геннадием Торгунаковым, используя ненормативную лексику;

В 2020 году разместил в instagram «в патриотических целях» картинку с полицейскими, на которой маленькими буквами было написано оскорбление. Сам бизнесмен сказал, что подпись просто не заметил, но от штрафа это не спасло.